美第4大通信运营商:与LG合作 明年上半年推5G手机

据路透社报道，美国 Sprint 公司在当地时间 8 月 14 日宣布，已与手机制造商 LG 电子公司合作，计划于明年上半年推出 5G 智能手机。

Sprint 公司在一份新闻稿中称，上述 5G 手机的价格和确切的发布时间将在稍晚时候公布。

据路透社评价，这是作为美国第四大通信运营商的 Sprint 公司推出的首款 5G 设备。





Sprint 公司正在努力说服美国反垄断机构，以期后者批准其与规模更大的竞争对手 T-Mobile 的合并事宜，合并将涉及金额约 260 亿美元。这两家公司称，双方合并将有助于它们更快地建立起下一代无线网络，预计下一代无线网络将最终为像自动驾驶汽车等新技术的发展铺平道路。

据路透社报道， Sprint 公司的产品开发总监 John Tudhope 在接受采访时称， LG 手机将根据 Sprint 计划中的 5G 网络进行定制，并将仅与 T-Mobile 现有的 4G 网络兼容。

上个月， Sprint 公司推出了与视频流媒体平台 Hulu 、音乐流媒体服务商 Tidal 捆绑在一起的无限流量计划，旨在通过新的媒体内容吸引更多客户。

对此， John Tudhope 称， Sprint 公司将内容作为 “5G 价值实现 ” 的一种方式，因为 5G 网络的优点之一在于可以更快的速度在智能手机上下载视频内容。

Sprint 公司此前曾宣布，将于 2019 年在包括纽约、洛杉矶在内的 9 个城市率先推出 5G 网络服务。

从用户数量角度看，

Sprint

是美国第四大通信运营商，排在

Verizon Communications

、

AT&T

和

T-Mobile

之后。

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