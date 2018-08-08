俄等国公民纷纷涌入 欧盟要限制这8国“卖护照”

近日，欧盟发话称要打击投资移民了。

据《金融时报》，欧盟司法事务委员薇拉 · 尧罗娃表示，欧盟将对 8 个成员国的 “ 出售公民身份 ” 计划加强审查。这 8 个国家分别是：

奥地利、塞浦路斯、匈牙利、拉脱维亚、立陶宛、马耳他、葡萄牙和希腊。





简单来说，该计划即投资移民，申请人对该国的地产或债券进行投资，以获取在欧盟境内工作、生活的护照，以及在申根区内自由旅行的权利。

投资移民产业在世界范围内有多大？为啥欧盟要限制投资移民呢？

“ 卖护照 ” 产业占圣基茨 GDP 的 25%

投资移民的概念始于 1984 年，当时，在 “ 缺钱 ” 而又资源匮乏的加勒比地区，为了吸引海外投资，该地区的两个岛国 —— 圣基茨和尼维斯推出了原始的投资移民计划，即 “ 卖护照 ” 。





后来，其他国家也开始实施这一计划，并且越来越标准化。目前约有 30 到 40 个国家有投资移民计划。

如今，投资移民产业已经发展为全球性的大产业，该产业占圣基茨 GDP 的 25% 。

圣基茨近年来 “ 出售 ” 了一万多本护照，获得 15 万美元的申请费和 40 万美元的房地产投资。这笔资金在 2017 年飓风季的救灾活动中发挥了重要的作用，同时引发了圣基茨的建设热潮。





英国、美国和加拿大等富裕国家也在上个世纪 80 年代开始制定投资移民计划，但较富裕的国家往往只提供居住权而非公民身份。

然而， 2008 年的金融危机使各国进一步打开了投资移民的窗口，因为许多政府面临严重的财政赤字，需要寻找新的方式来吸引海外投资。

据 CNN ，各国投资移民的门槛各不相同，加勒比地区的多米尼加岛只需投资 10 万美元，塞浦路斯则至少需投资 240 万美元，此外申请人还将接受财务评估和刑事犯罪记录审查。一般来说，最 “ 好使 ” 的护照往往也是最贵的。





马耳他投资移民门槛低，腐败问题引担忧

投资移民的拥护者认为，它为资本匮乏的国家提供经济支持，并为投资者带来个人福利。

2014 年至 2017 年，投资移民为安提瓜和巴布达带来了 5 亿美元的资金，帮助该国建设社会保障体系和更为先进的医院。

然而，投资资金的来源却引发了一些国家和地区对腐败的担忧。

欧盟司法委员会认为，虽然欧盟成员国可以自由设定本国公民身份的标准，但这不利于各国彻查申请人财富来源，委员会有义务要求成员国提高审查标准。





据纽约时报， 2013 年，马耳他推出一项计划，申请人只要支付 120 万欧元就可获得护照。

后来，由于反对派的强烈抗议，政府提高了投资门槛，并添加了居住要求。申请人除了要向政府缴纳 65 万欧元的费用，还必须投资政府公债、购买或租赁该国地产。

即便如此，这项计划仍然极具吸引力，因为马耳他的护照为持有者提供了在 173 个国家免签旅行、以及在欧盟境内生活和工作的权利。





但是，由于该计划的申请人审核机制缺乏透明度，且并未对有犯罪记录的人作出明确限制，遭到欧盟的强烈反对。欧盟委员会副主席称马耳他的投资移民计划将导致腐败人员和罪犯进入欧盟。

今年 3 月，透明国际组织的报告也指出，投资移民计划给欧盟带来了重大腐败风险。

俄罗斯人纷纷涌入，欧盟看不下去了

据金融时报，根据负责该计划的马耳他政府机构，共有 700 多名申请人向该国投资了 5.9 亿欧元以换取该国公民身份。

2016 年，马耳他政府公布了部分获得公民身份的申请人名单。其中，俄罗斯亿万富翁鲍里斯 · 明茨和俄罗斯最大搜索引擎 Yandex 创始人阿卡迪 · 沃罗兹的名字赫然在目。

据大西洋月刊，在塞浦路斯第二大城市利马索尔，俄罗斯移民也不断增长。如今，该地 20% 的人口会讲俄语。

近年来，新的度假别墅、摩天大楼和连锁餐厅沿着利马索尔的海滨大道如雨后春笋般涌现。每个建筑物的物业公司网站都提供包括俄语在内的多语言版本服务。





俄罗斯富裕阶层的涌入引起了欧盟的不安。欧盟司法事务委员薇拉 · 尧罗娃称：

“ 如果一位俄罗斯公民一生都在中高管理层工作，有一天突然有钱购买马耳他的公民身份，这是一个很大的问题。 ”





此外，丹佛大学国际经济与伦理学教授乔治 · 德马蒂诺还指出，这类计划为已经拥有特权的人提供更多的特权，而将面临经济困难的人完全排除在外，加剧了不平等。

据

CNN

，国际金融咨询公司

Apex Capital Partners

创始人努里

·

卡茨的介绍，投资移民会吸引那些护照不怎么

“

好使

”

的海外高净值企业家，其净资产约为

1500

万至

2000

万美元。

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