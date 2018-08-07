最后一名轰炸广岛美军老兵:至今不后悔投下原子弹

8 月 6 日是日本广岛原子弹爆炸 73 周年纪念日。 73 年过去后，当年执行向日本广岛投掷原子弹任务的美军老兵拉塞尔 · 加肯巴赫（ Russell Gackenbach ）仍然表示对此毫不后悔。他认为，是日本人开始了战争，他做的只是结束战争。

1945 年的 8 月 6 日，美国飞机向日本广岛市扔下了原子弹，这是历史上核武器第一次用于战争。现年 95 岁的拉塞尔 · 加肯巴赫是目前唯一一名还在世的，曾参与当年向广岛投掷原子弹任务的美军老兵。当时身为美国陆军航空兵团少尉的他，是广岛原子弹投放任务的导航员。

8 月 6 日广岛核爆 73 周年之际，美国国家公共电台（ NPR ）发表了加肯巴赫对于此事件的回忆。

加肯巴赫于 1943 年参加了美国陆军航空军校学员计划。在完成训练以后，保罗 · 提贝兹上校找到了他，对加肯巴赫说他正在招募人员执行特殊任务。上校表示这项任务是非常危险的，但是一旦成功，便可能结束战争。

由提贝兹领导的第 509 小组在犹他州进行了数月的训练，然后被集体送往马里亚纳群岛天宁岛上的美国空军基地。他们的 B-29 型轰炸机被重新进行改造，为了使飞机更快更灵活，所有重武器均被拆除，装上了更大的炸弹舱。

名为艾诺拉 · 盖（ Enola Gay ）的轰炸机于 1945 年 8 月 6 日凌晨两点左右起飞，机上有包括加肯巴赫在内的 10 名机组人员。机上携带着一颗别名 “ 小男孩 ” （ Little Boy ）的重达 10000 磅的原子弹，这颗原子弹的爆炸力相当于大约 15000 至 20000 顿黄色炸药（ TNT ）所产生的的威力。然而彼时，加肯巴赫并不知道这一点。





“ 我从未听说过 ‘ 原子弹 ’ 这个词。我们当时只被告知了我们需要知道的事情，并且必须对外保密。 ” 加肯巴赫事后回忆道， “ 我们事前被告知一旦发生爆炸，我们不可以直视它，飞机也不可以从云中穿行。 ”

当飞机上升至广岛上空 30000 英尺时，信号中断了，这代表艾诺拉 · 盖（ Enola Gay ）号轰炸机已经扔下了原子弹。首先映入加肯巴赫眼帘的便是一道无比眩目刺眼的白光，随后四周便升起了巨大的蘑菇云。他立刻起身，拿起相机，从飞机侧窗拍摄下了两张照片。

飞机在蘑菇云周围盘旋了一会儿便返航了。加肯巴赫描述， “ 当时飞机上没人出声，只是对望着彼此。所有人都吓傻眼了。 ”

原子弹对广岛造成巨大破坏，据灾后统计，在广岛原子弹爆炸中，当场死亡 78000 多人，受伤 5 万多人。 3 天后，美国向长崎市扔下了第二颗原子弹。 8 月 15 日，日本宣布投降，第二次世界大战结束。

加肯巴赫表示：

“

事情已经过去

73

年了。至今我并不后悔那天我做了什么。所有的战争都使人间变成了地狱。这是一场日本人开始的战争，我们所做的只是结束了它。

”

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