最后一名轰炸广岛美军老兵:至今不后悔投下原子弹

8月6日是日本广岛原子弹爆炸73周年纪念日。73年过去后，当年执行向日本广岛投掷原子弹任务的美军老兵拉塞尔·加肯巴赫（Russell Gackenbach）仍然表示对此毫不后悔。他认为，是日本人开始了战争，他做的只是结束战争。
1945年的8月6日，美国飞机向日本广岛市扔下了原子弹，这是历史上核武器第一次用于战争。现年95岁的拉塞尔·加肯巴赫是目前唯一一名还在世的，曾参与当年向广岛投掷原子弹任务的美军老兵。当时身为美国陆军航空兵团少尉的他，是广岛原子弹投放任务的导航员。
8月6日广岛核爆73周年之际，美国国家公共电台（NPR）发表了加肯巴赫对于此事件的回忆。
加肯巴赫于1943年参加了美国陆军航空军校学员计划。在完成训练以后，保罗·提贝兹上校找到了他，对加肯巴赫说他正在招募人员执行特殊任务。上校表示这项任务是非常危险的，但是一旦成功，便可能结束战争。
由提贝兹领导的第509小组在犹他州进行了数月的训练，然后被集体送往马里亚纳群岛天宁岛上的美国空军基地。他们的B-29型轰炸机被重新进行改造，为了使飞机更快更灵活，所有重武器均被拆除，装上了更大的炸弹舱。
名为艾诺拉·盖（Enola Gay）的轰炸机于1945年8月6日凌晨两点左右起飞，机上有包括加肯巴赫在内的10名机组人员。机上携带着一颗别名“小男孩”（Little Boy）的重达10000磅的原子弹，这颗原子弹的爆炸力相当于大约15000至20000顿黄色炸药（TNT）所产生的的威力。然而彼时，加肯巴赫并不知道这一点。
“我从未听说过‘原子弹’这个词。我们当时只被告知了我们需要知道的事情，并且必须对外保密。” 加肯巴赫事后回忆道，“我们事前被告知一旦发生爆炸，我们不可以直视它，飞机也不可以从云中穿行。”
当飞机上升至广岛上空30000英尺时，信号中断了，这代表艾诺拉·盖（Enola Gay）号轰炸机已经扔下了原子弹。首先映入加肯巴赫眼帘的便是一道无比眩目刺眼的白光，随后四周便升起了巨大的蘑菇云。他立刻起身，拿起相机，从飞机侧窗拍摄下了两张照片。
飞机在蘑菇云周围盘旋了一会儿便返航了。加肯巴赫描述，“当时飞机上没人出声，只是对望着彼此。所有人都吓傻眼了。”
原子弹对广岛造成巨大破坏，据灾后统计，在广岛原子弹爆炸中，当场死亡78000多人，受伤5万多人。3天后，美国向长崎市扔下了第二颗原子弹。8月15日，日本宣布投降，第二次世界大战结束。
加肯巴赫表示：“事情已经过去73年了。至今我并不后悔那天我做了什么。所有的战争都使人间变成了地狱。这是一场日本人开始的战争，我们所做的只是结束了它。”
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost