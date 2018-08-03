二季度GDP不及预期 欧元区经济增速创两年新低

英媒称， 7 月 31 日，继官方数据显示欧元区第二季度经济增速跌至两年来的最低点后，市场对欧元区增长放缓的担忧情绪有所加剧。





据英国《金融时报》网站 7 月 31 日报道，根据欧盟统计局的数据，欧元区二季度国内生产总值环比增长 0.3% ，低于预期，且创下自 2016 年二季度以来的最低水平。





这一消息传出时正值市场忧虑欧元区正处于 2017 年大复苏后的疲软期，也印证了该地区最资深的货币政策制定者的观点，即央行在取消危机时期的支持政策时必须要有耐心。

根据路透社的调查，外界原本预计经济增速将稳定在一季度 0.4% 的水平。不过，全球贸易的疲软很可能是导致经济增速下滑的原因。





据报道，在经历了 2017 年靠出口带动的强劲复苏后，经济学家开始对欧元区经济放缓的迹象感到担心。一季度欧元区的增长率为 0.4% ，而去年四季度为 0.7% 。德国商业银行的经济学家克里斯托夫 · 魏尔说，最新的国内生产总值数字 “ 证实了欧元区经济在今年上半年失去了大量的动能 ” 。





今年，油价的上涨给该地区的企业带来了不利影响，但人们担心的是，美国与世界其他国家在贸易方面日益加剧的紧张关系将扰乱商业活动，导致投资疲软和出口减少。





欧洲央行行长马里奥 · 德拉吉承认，贸易不太可能像去年那样为经济提供大量支持。不过他指出，有迹象表明，欧元区工人的薪酬待遇提高了，这表明经济增长即使算不上惊人，也维持在可观的水平。在今天发布的另一份报告中，欧盟统计局称， 6 月份失业率仍维持在 8.3% ，为 2008 年 12 月以来的最低水平。





经济学家并不认为，经济放缓的形势已糟糕到要促使欧洲央行修改计划的地步，欧洲央行本打算在今年年底前叫停扩大量化宽松的政策。





凯投国际宏观经济咨询公司首席欧洲经济学家珍妮弗

·

麦基翁说：

“

总体而言，我们不相信欧洲央行会放弃逐步使政策回归正常的道路。但在

2019

年

9

月前，利率似乎不大可能会提高，如果经济增速放缓，央行将保留将资产购买政策延续至明年的可能性。

”

Twitter

sgnypost





