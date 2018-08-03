菲律宾外长称和中国“六四分成” 菲人民仍大不满

菲律宾与中国在南海合作采油“利润六四分成”的说法在菲国内引发争议。据菲律宾《马尼拉时报》2日报道，菲不少议员与外交部一致，支持南海资源开采的六四分成提议。
此前一天，菲律宾外交部长卡耶塔诺表示，中国愿意将和菲律宾在南海联合勘探油气资源的利润按六四分成，菲律宾拿六成，中国拿四成。他说，“这是我们一开始提出的，中国方面持开放态度”。不过，这一说法并未得到中方证实。
今年3月，菲律宾总统府证实，菲正考虑与中国合作在两个地点共同开发油气资源，一处为两国争议的礼乐滩地区，另一处为无争议的巴拉望西北部地区。卡耶塔诺1日称，菲总统杜特尔特已经给外交部为与中国联合开发南海一事开了“绿灯”，礼乐滩可能是联合勘探的地点。有关部门正在制订联合勘探的框架协议，“希望这个8月，最迟9月就能推出”，最快可能于2019年开工。
《马尼拉时报》称，在被问及是否接受菲外长的上述说法时，3名参议员表示同意。他们表示，“这是好消息”，“意味着中国接受我们占优势的事实”。参议员卡勒森称，六四分成与菲律宾宪法关于外资的要求相符，“与中国联合开发是合理的，也符合实际。首先，我们没有开采油气所需的资源和技术。其次，西菲律宾海（即南海）油气资源丰富，是时候利用这些自然资源提高人民生活水平了。联合开采可以加快基建发展，促进投资。”
菲国内也有一些人表示反对。据菲律宾ABS-CBN网站报道，菲律宾前总统阿基诺三世1日称，菲“没义务与中国共享自然资源”。他敦促菲政府在跟中国讨价还价时保持警惕。菲“马格达洛名单党”2日发表声明说，合作开发南海将强化中国的主权声索，不是简单的分成问题。杜特尔特政府应该意识到，这个决定不但影响菲中关系，也影响菲与其他国家的关系。还有一些人念念不忘菲律宾“大获全胜”的“南海仲裁案”。议员霍泰弗斯说，和中国共享南海油气是叛国，“它推翻了我们历史性的仲裁胜利，放弃菲律宾的主权”。
礼乐滩是中国南沙群岛的一部分，周边海域油气资源十分丰富。菲阿基诺政府时期曾在该地单方面进行勘探工作，中国多次表明，任何国家或公司，未经中国政府允许，在中国管辖海域从事油气活动，都是非法的。中国南海问题学者刘锋2日对《环球时报》记者表示，中国一直主张对南沙争议海域油气资源进行“共同开发”，至于如何开发与分成，需要当事双方视具体情况开展协商，这不是单纯的国际商业合作范畴的事。只有当事双方先达成原则共识，然后才能进一步去探讨如何分成。（环球时报）
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