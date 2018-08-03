    • 2018年8月3日

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    菲律宾外长称和中国“六四分成” 菲人民仍大不满

    星期五, 八月 03, 2018 ,

    菲律宾与中国在南海合作采油利润六四分成的说法在菲国内引发争议。据菲律宾《马尼拉时报》2日报道，菲不少议员与外交部一致，支持南海资源开采的六四分成提议。

    此前一天，菲律宾外交部长卡耶塔诺表示，中国愿意将和菲律宾在南海联合勘探油气资源的利润按六四分成，菲律宾拿六成，中国拿四成。他说，这是我们一开始提出的，中国方面持开放态度。不过，这一说法并未得到中方证实。　　
    　　
    今年3月，菲律宾总统府证实，菲正考虑与中国合作在两个地点共同开发油气资源，一处为两国争议的礼乐滩地区，另一处为无争议的巴拉望西北部地区。卡耶塔诺1日称，菲总统杜特尔特已经给外交部为与中国联合开发南海一事开了绿灯，礼乐滩可能是联合勘探的地点。有关部门正在制订联合勘探的框架协议，希望这个8月，最迟9月就能推出，最快可能于2019年开工。      
    　　
    《马尼拉时报》称，在被问及是否接受菲外长的上述说法时，3名参议员表示同意。他们表示，这是好消息意味着中国接受我们占优势的事实。参议员卡勒森称，六四分成与菲律宾宪法关于外资的要求相符，与中国联合开发是合理的，也符合实际。首先，我们没有开采油气所需的资源和技术。其次，西菲律宾海（即南海）油气资源丰富，是时候利用这些自然资源提高人民生活水平了。联合开采可以加快基建发展，促进投资。

    菲国内也有一些人表示反对。据菲律宾ABS-CBN网站报道，菲律宾前总统阿基诺三世1日称，菲没义务与中国共享自然资源。他敦促菲政府在跟中国讨价还价时保持警惕。菲马格达洛名单党”2日发表声明说，合作开发南海将强化中国的主权声索，不是简单的分成问题。杜特尔特政府应该意识到，这个决定不但影响菲中关系，也影响菲与其他国家的关系。还有一些人念念不忘菲律宾大获全胜南海仲裁案。议员霍泰弗斯说，和中国共享南海油气是叛国，它推翻了我们历史性的仲裁胜利，放弃菲律宾的主权       
    　　
    礼乐滩是中国南沙群岛的一部分，周边海域油气资源十分丰富。菲阿基诺政府时期曾在该地单方面进行勘探工作，中国多次表明，任何国家或公司，未经中国政府允许，在中国管辖海域从事油气活动，都是非法的。中国南海问题学者刘锋2日对《环球时报》记者表示，中国一直主张对南沙争议海域油气资源进行共同开发，至于如何开发与分成，需要当事双方视具体情况开展协商，这不是单纯的国际商业合作范畴的事。只有当事双方先达成原则共识，然后才能进一步去探讨如何分成。（环球时报）

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