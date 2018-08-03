菲律宾外长称和中国“六四分成” 菲人民仍大不满

菲律宾与中国在南海合作采油 “ 利润六四分成 ” 的说法在菲国内引发争议。据菲律宾《马尼拉时报》 2 日报道，菲不少议员与外交部一致，支持南海资源开采的六四分成提议。





此前一天，菲律宾外交部长卡耶塔诺表示，中国愿意将和菲律宾在南海联合勘探油气资源的利润按六四分成，菲律宾拿六成，中国拿四成。他说， “ 这是我们一开始提出的，中国方面持开放态度 ” 。不过，这一说法并未得到中方证实。

今年 3 月，菲律宾总统府证实，菲正考虑与中国合作在两个地点共同开发油气资源，一处为两国争议的礼乐滩地区，另一处为无争议的巴拉望西北部地区。卡耶塔诺 1 日称，菲总统杜特尔特已经给外交部为与中国联合开发南海一事开了 “ 绿灯 ” ，礼乐滩可能是联合勘探的地点。有关部门正在制订联合勘探的框架协议， “ 希望这个 8 月，最迟 9 月就能推出 ” ，最快可能于 2019 年开工。

《马尼拉时报》称，在被问及是否接受菲外长的上述说法时， 3 名参议员表示同意。他们表示， “ 这是好消息 ” ， “ 意味着中国接受我们占优势的事实 ” 。参议员卡勒森称，六四分成与菲律宾宪法关于外资的要求相符， “ 与中国联合开发是合理的，也符合实际。首先，我们没有开采油气所需的资源和技术。其次，西菲律宾海（即南海）油气资源丰富，是时候利用这些自然资源提高人民生活水平了。联合开采可以加快基建发展，促进投资。 ”





菲国内也有一些人表示反对。据菲律宾 ABS-CBN 网站报道，菲律宾前总统阿基诺三世 1 日称，菲 “ 没义务与中国共享自然资源 ” 。他敦促菲政府在跟中国讨价还价时保持警惕。菲 “ 马格达洛名单党 ”2 日发表声明说，合作开发南海将强化中国的主权声索，不是简单的分成问题。杜特尔特政府应该意识到，这个决定不但影响菲中关系，也影响菲与其他国家的关系。还有一些人念念不忘菲律宾 “ 大获全胜 ” 的 “ 南海仲裁案 ” 。议员霍泰弗斯说，和中国共享南海油气是叛国， “ 它推翻了我们历史性的仲裁胜利，放弃菲律宾的主权 ” 。

礼乐滩是中国南沙群岛的一部分，周边海域油气资源十分丰富。菲阿基诺政府时期曾在该地单方面进行勘探工作，中国多次表明，任何国家或公司，未经中国政府允许，在中国管辖海域从事油气活动，都是非法的。中国南海问题学者刘锋

2

日对《环球时报》记者表示，中国一直主张对南沙争议海域油气资源进行

“

共同开发

”

，至于如何开发与分成，需要当事双方视具体情况开展协商，这不是单纯的国际商业合作范畴的事。只有当事双方先达成原则共识，然后才能进一步去探讨如何分成。（环球时报）

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