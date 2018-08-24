特朗普坚决否认涉嫌犯罪指控 两党议员不考虑弹劾总统

外媒称，美国总统特朗普的前私人律师迈克尔·科恩在达成的认罪协议中暗示特朗普卷入一项罪行，白宫8月22日对此予以强烈驳斥。
据路透社8月22日报道，白宫发言人萨拉·桑德斯说：“正如总统所说，我们已经说过很多次，他没有做错任何事。他没有受到任何指控，仅凭科恩的一份认罪协议，并不意味着总统与什么事情有牵连。”
报道称，科恩21日在曼哈顿联邦法院出庭时说，在2016年美国大选前夕，特朗普指示他安排向两名自称与之有染的女性支付“封口费”。
报道称，在科恩认罪后，参议院民主党人8月22日要求推迟对提名布雷特·卡瓦诺出任最高法院大法官的确认听证会，有些议员称特朗普是“同谋”。
报道还称，特朗普早些时候发“推文”抨击科恩，称科恩承认的违反竞选财务法不算犯罪。
福克斯新闻频道22日对特朗普进行了采访，并发布了采访摘要。特朗普总统在采访中表示，他“事后”才得知科恩付“封口费”的事情，但他没有说明详情。
特朗普起初否认他知道科恩支付“封口费”一事，后来在今年早些时候他承认已偿还科恩支付给艳星丹尼尔斯的“封口费”。艳星丹尼尔斯自称与特朗普有过一夜情。
报道称，今年7月，美国有线电视新闻网曝光了一段特朗普和科恩的对话录音，内容是2016年9月两人讨论要不要向前花花公子模特卡伦·麦克杜格尔支付“封口费”的问题。麦克杜格尔也称与特朗普发生过“亲密关系”。
特朗普总统一直坚称，偿还科恩的钱是来自他自己的资产，不是花的竞选资金，支付这笔钱是为了解决私人问题。
特朗普在接受福克斯新闻频道采访时说：“它们不是出自竞选资金，这很重要。”
另据法国《回声报》网站8月22日报道，科恩的指控后果很严重。在导致尼克松下台的“水门”事件中曾担任法官顾问的艾伦·拉科瓦拉在《纽约时报》上撰文指出：“从技术角度讲，特朗普如今是一名没有受到指控的共谋者。”这如同1974年尼克松辞职时的境况，不过，司法部立即起诉特朗普的可能性不大。
另一种可能性是等特朗普一离开白宫就展开刑事程序。最后还有一种可能性：弹劾。负责科恩案件的曼哈顿法官们可以展开一项调查，以确定总统的责任，然后将他们的结论递交众议院司法委员会，后者有罢免权。但是，罢免投票要想在共和党控制的参议院获得三分之二的多数票通过，就目前来说是不可想象的。
报道称，科恩认罪的直接后果就是：特朗普比以往更加坚定要挽救自己的多数。如果在11月6日的中期选举中他失去了国会两院当中的一个，他就将无法按照自己的打算来推行政策。他已经预留了40天的行程，准备到各州支持共和党候选人，他身边人士说这将是“进攻性的竞选活动”。
报道指出，特朗普的选举基础依然牢固，大约40%的美国民众继续信任他。“我不认为这些事将会产生些许效果，”弗吉尼亚大学政治中心主任拉里·萨巴托肯定地表示，“这正是不可思议之处。特朗普的选举基础、也可以说整个共和党完全不在乎这些事。”
此外据美联社8月22日报道，特朗普卷入近期案件后，两党议员都表示不考虑弹劾总统。共和党人要么对指控不屑一顾，要么拒绝作出判断。
报道称，特朗普的坚定支持者重申特朗普发出的“不存在合谋”的呼声，认为既然没有证据证明特朗普曾与俄罗斯联手影响2016年美国大选，就不存在发起弹劾的理由。
报道称，另一方面，民主党人试图淡化自由派选民对于挑落总统的期望值，不希望弹劾话题刺激共和党选民在中期选举到来之际团结在特朗普周围。
报道指出，上述动向凸显在国会启动弹劾程序的政治难度，尤其对共和党议员来说，他们一直不愿批评总统，但现在又要面对与总统关系出现的新情况。
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