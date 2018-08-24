马哈迪:不赞成美国挑衅中国 不看好特朗普连任

近日，马来西亚首相马哈迪在接受泰国公共电视台（ThaiPBS）访问时表示，不赞成美国不时挑衅中国的做法。
马来西亚媒体“当今大马”22日报道称，对于美国军舰无视中国警告，频频闯入中国南海的行为，马哈迪称，美国这是意图挑衅中国。他指出，“美国军舰闯入中国南海岛礁及邻近海域，并借此来激怒中国。”马来西亚不赞同这一做法。
另外，马哈迪还认为，美国总统特朗普不会成功连任。“我认为他（特朗普）会在连任竞选中落败，到那时他所推行的政策也会被废除，如同他废除了前任奥巴马的政策那样”，马哈迪说道。据了解，特朗普此前已表示，决心参加2020年的美国大选，争取连任。
马哈迪在访谈中还透露，不看好与美国总统特朗普的合作。“与特朗普这样一个在24小时内再三改变自己想法的人合作，是很难的。”
马哈迪此前在接受CNN采访时就曾批评特朗普“出尔反尔”，称“没办法和这样一个不停改变想法的人合作”，他还指出，特朗普在某种程度上是一大“威胁”，“他的一些要求令人无法接受。例如，他想建一堵墙将美国和墨西哥分开，却要求墨西哥人付钱。这是你的项目，你应该付钱！”马哈迪说，特朗普认为自己很强大，所以就可以要求别人为他想做的事情买单。（海外网）
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost