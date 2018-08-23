周立波曝“某某”涉周永康案 前岳父系河北前书记张云川

北京时间8月22日，由于网上流传鄢军起诉周立波的“假新闻”，周立波愤然曝光鄢军的真实身份和与其有关系的某位高官。
周立波在微博中用“鄢军（某某）大起底”来开头，指出鄢军，1973年1月3日出生，江西南昌人。 对于鄢军前妻，周立波称她叫张嘉敏，是时任河北省委书记张*川（张云川）的二女儿，两人2000年在湖南长沙结婚，婚后育有一儿一女。
资料显示，张云川曾在2007年8月至2011年8月，担任河北省委书记一职。 同时，周立波表示，鄢军曾是周*康（周永康）的马仔也是张越的“白手套”。长期追随周*康、张越等人贪污作恶，巧取豪夺大量民脂民膏并转移到国外。
据悉，曾任中共十七届中央政治局委员、常委的周永康，2015年6月11日，被判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人财产。
张越曾任河北省委常委、政法委书记，2018年7月12日，一审被判处有期徒刑15年。 据周立波透露，2014年7月29日，周永康落马的消息公布，当天，鄢军的Everbright公司立即人去楼空，相关人员闻风逃之夭夭，出逃前鄢军动用张越的关系删除了互联网上与自己相关的全部信息。
此后，鄢军一直在担心自己的名字上红通名单，作为反腐斗争的漏网之鱼，鄢军至今格外小心翼翼从来不敢公开露面。 因此，在周立波涉枪涉毒案件中，鄢军一直不愿意现身。
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