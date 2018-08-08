越南或成亚洲新“小龙”：GDP达6年来最快增速

外媒称，卡塔尔国民银行在《半岛报》网站上发表的每周 “ 经济评论 ” 中说，亚洲最新的 “ 小龙 ” 经济体是越南，因为该国已成为世界上增长速度最快的经济体之一。





据越通社 8 月 13 日报道， 2018 年上半年的一系列指标证明，越南经济正在迅速增长，其国内生产总值（ GDP ）同比增长 7.1% ，是自 2011 年以来的最快增速。越南制造业部门的产出同比增加了 13.1% 。





卡塔尔国民银行分析师表示，制造业的繁荣助长出口，使越南 2018 年上半年出口同比增长近 20% ，而 2017 年全年的增速为 17% 。





报道称，该银行将制造业和出口的成功归功于越南吸引巨额外国直接投资进入服装、鞋业和电子产品等行业的能力。外国直接投资进入越南的流入量也出现增长，估计今年上半年总值达 130 亿美元，年增速达 11% 。





据国际货币基金组织的最新数据， 2017 年越南 GDP 约为 2200 亿美元。





报道称，越南高速增长的背后有 3 个至关重要的因素。





首先，越南在多边和双边基础上积极推行贸易自由化。贸易协议大幅降低了其出口面临的外部关税，帮助越南融入全球经济，并进一步加快外国直接投资的增速。





其次，越南对人力资本的投资，即教育，帮助越南最大化地释放其人口潜力。在 72 个参加最近的国际学生评估计划的国家中，越南排名第 8 。该评估计划测试中学生的数学、科学及其他科目。这一成绩超过了评估计划主办方经济合作与发展组织中好几个排名靠前的经济体。





最后，越南在改善本国商业环境方面取得了进步，这支持了对人力资本的投资。在世界经济论坛全球竞争力指数以及世界银行营商便利度指数中，越南稳步攀升。





报道称，卡塔尔国民银行指出，成功也许伴随着脆弱性和挑战。对越南的外国直接投资大多集中在纺织和电子产品部门，创造了就业机会，但这些就业岗位一般与低技能、低工资相联系，几乎没有附加值。这使得越南在短期内容易受到美中贸易战的影响。长期来看，在越南沿着发展阶梯向上攀升、工资标准和生活标准提高之际，它的竞争优势也许会消退。





报道称，该银行还指出了新的经济推动因素，它们可以帮助越南在未来几年内维持其目前的地位。越南在国际学生评估计划中的优秀成绩意味着，相较于大多数新兴市场经济体，越南更容易沿着全球价值链向上攀升。





服务行业、尤其是旅游业迅速发展的前景，可能帮助推动长期经济增长。最新数据显示，今年

6

月到越南旅游的人次比

2017

年增长了近

25%

。

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