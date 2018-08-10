特朗普关税有助减债？美媒：根本无济于事

美媒称，特朗普总统 5 日在推特网站上发帖说，其关税政策 “ 大获成功 ” ，而且还发表了匪夷所思的言论，称这些新征的进口税将对偿还美国巨额债务大有帮助。





据美国《华盛顿邮报》网站 8 月 5 日报道，特朗普将关税描述为对外国人征收的税，但现实是，关税是对美国公司和消费者征收的税。当美国一家大型连锁零售店或设备制造商从加拿大进口钢铁或从中国进口特定零部件必须多支付 10% 或 25% 的税时，它必须在进口货物时支付。美国企业要么承受这一额外成本，要么将其转嫁给消费者。





报道称，已经有迹象表明，因为特朗普的关税政策，商品价格在上涨。可口可乐公司说，它提高了其饮料价格，因为铝制品关税使得其饮料罐成本上涨。房车制造商温纳贝戈公司也提高了其部分产品价格，它将之归咎为钢铁和铝制品成本提高。随着时间的推移，美国公司很可能会更换供应商或更改其产品以使用更少的高成本原材料，但这并不是马上就能做到的。





特朗普声称，从关税中获得的收入将有助于偿还债务，但美国的债务超过 21 万亿美元。迄今为止，总统对价值 850 亿美元的外国产品征收了关税，这意味着其关税政策最多能获得约 210 亿美元，这仅相当于债务的极小比例（ 0.1% ）。





报道称，据国会预算局统计，自上任以来，特朗普使债务总额共增加约 1.6 万亿美元。要抵消他导致债务增多的部分，关税收入无济于事。





特朗普还宣布拨款 120 亿美元帮助受关税影响的农民。这是额外的支出，使得其关税政策带来的收入减少了近一半。





报道称，特朗普的关税政策的确在某些方面影响了外国公司。随着时间推移，在寻找替代供应商之际，美国公司很可能会减少从中国和其他渠道购买的产品。但同时，外国也对一些美国产品征收关税。因为贸易战，许多美国农民不知道今明两年谁会购买其农作物，而一些美国小型制造商已开始裁员。





特朗普已开始与欧盟进行磋商，可能降低一些关税，但他与中国的斗争没有表现出缓和迹象。他在考虑未来几周是否对另一批价值 2160 亿美元的中国商品加征关税。





报道称，实际结果是，关税确实为美国政府增加了收入，但这只是一笔小钱

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而且大部分是由美国人支付的。

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