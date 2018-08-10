俄媒：俄德科学家研制出消灭癌细胞“理想平台”

俄媒称，一个由俄德物理学家和微生物学家组成的小组在癌症诊断和治疗技术领域取得突破。科学家研制出一种混合纳米材料，可作为发现身体任何地方癌细胞并定向注入药物的理想平台。这项发明为在近年内制成并推广新一代抗癌药提供了可能。





据俄罗斯《消息报》 8 月 6 日报道，来自莫斯科国立钢铁合金学院、莫斯科国立大学、俄罗斯国立研究型医科大学和德国杜伊斯堡 - 埃森大学的科学家前不久共同完成了一项跨物理、化学、生物和医疗学科的交叉基础性研究，其成果是创造了能同时诊断和治疗癌症的 “ 理想平台 ” 。细胞级诊断和治疗的融合属于诊断治疗学范畴，它被认为是如今最有前景的医学概念之一。其任务是在体内出现个别致病细胞的极早期发现癌症。如果用磁性纳米粒子把这些细胞标记出来，就能用核磁共振仪定位，然后用靶向药物或令癌细胞发热分解的磁场将其各个击破。





参与这项研究的莫斯科国立钢铁合金学院生物医学纳米材料实验室主任马克西姆 · 阿巴库莫夫对俄罗斯《消息报》表示： “ 我们用金和磁铁矿的纳米粒子制成了能携带药物的磁性混合物。这种可以充当平台的 ‘ 纳米哑铃 ’ 是未来诊断治疗学的通用基础。我们的工作证明了这一点。 ”





报道称，科学家研制的纳米混合物不仅在活体外的培养细胞中，还在移植癌细胞的小鼠身上进行了测试。





莫斯科国立大学化学系医用生物纳米材料化学设计实验室研究员、莫斯科国立钢铁合金学院生物医学纳米材料实验室工程师玛丽亚 · 叶夫列莫娃表示： “ 我们研究了小鼠乳腺癌模型，证明向癌细胞注入携带阿霉素的磁铁矿 - 金混合粒子是可行的。药物在肿瘤内释放并发挥了作用。 ”





报道称， “ 纳米哑铃 ” 里的阿霉素几乎可以替换成任何药物，这使新发明的混合物可以充当发现癌细胞并向其注入药物的理想平台：过去的方法只适用于几种药物和癌细胞。这种普适性让人看到了未来几年内出现新一代抗癌药的希望。





研究小组中最乐观的人认为，进入和开展临床前试验各需要两到三年时间。也就是说，大约 5 年后就可以着手在病人身上进行临床试验了。





报道称，不过，诊断治疗学的构想在世界范围内还从未应用于临床，俄罗斯科学家在该领域处于最前沿位置。





莫斯科国立第一医科大学个体化肿瘤学中心主任马林娜 · 谢卡乔娃说： “ 如今，作为一个学科来说，诊断治疗学的发展是相当迅速的。同行们提出的这个平台在实验室环境下展现出各种令人印象深刻的功效，但它距离临床还有很长的路要走。 ”





谢卡乔娃认为，医生应在这条道路上尽可能地为从事基础研究的科研人员提供实际帮助，与他们保持不间断的联系。

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