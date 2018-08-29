美将向农户发放47亿美元补贴贸易损失 农户抱怨：杯水车薪

外媒称，美国农业部（ USDA ） 27 日表示，其农业救助方案中将包括向农户直接发放 47 亿美元补贴，以帮助抵消本作物季期间外国的报复性关税措施对美国农业出口造成的损失。

据路透社 8 月 27 日报道，这其中有 36 亿美元将发放给大豆种植者。





报道称，美国以往约 60% 的大豆出口都是卖给中国的。但自从美国发起对中国的贸易战以来，美国大豆就基本被挤出了中国市场。





“ 如果能获得批准，将在未来几个月内公布进一步的补贴措施， ” 农业部长桑尼 · 珀杜表示。

报道称，补贴申请将从 9 月 4 日开始，正好赶上 2018 年作物收割开始，并于 1 月结束。农户将需提交产量证明以获取补贴，每人获得补贴不超过 12.5 万美元。





报道称，在中美就贸易问题磋商之际，外界认为该方案会对农户带来暂时提振。但是该补助项目面临一些农户的质疑，要知道农户是特朗普的关键支持群体。





“ 短期援助不会带来长期的市场稳定， ” 伊利诺伊州大豆种植者协会副主席道格 · 施罗德在上述计划宣布后的声明中称。 “ 生产者需要的是贸易而非援助。 ”





另据美国《华尔街日报》网站 8 月 27 日报道，特朗普政府说它将向美国农民支付 47 亿美元用于弥补他们在全球贸易战中所遭受的损失。





美国农业部长桑尼 · 珀杜 27 日说，这些资金包括最初向受到关税打击的农民支付的费用。美国主要贸易伙伴对美国农产品征收的关税已经导致美国农业经济急剧下滑，大豆、猪肉制品、苹果等农产品受到损害。





报道称，不过，数个行业组织已经表示，这一数额不足以弥补贸易战所造成的损失。

报道称，农民们正在焦虑地等待着美国农业部于今年 7 月保证的一揽子救助计划的细节。美国农业部说，为了应对美国贸易伙伴对特朗普总统贸易政策所做出的 “ 报复 ” 行为，将提供多达 120 亿美元的紧急救助款。





报道称，猪肉制品生产商将从另一个总额约 12 亿美元的购买过剩产品的相关计划中获得最大好处，约 5.58 亿美元。苹果、奶制品和开心果农户各自将从这一计划中得到约 9000 万美元。

美国农业部官员说，如果艰难的市场条件继续下去的话，他们将在 12 月份之前决定给农民提供第二波救助。





报道称，但一些农业组织说救助款不足以弥补关税所造成的损失。





全国奶业联合会执行负责人吉姆 · 马尔赫恩说： “ 其关税救助计划远远不足以弥补奶农正在遭受的损失。 ” 据该组织估计，奶农能够获得的 1.27 亿美元的救助金不足他们实际损失的 10% 。





而据全国玉米种植者联合会估计，关税引起的价格损失今年可能超过 60 亿美元。但直接支付计划付给农民的仅为 9600 万美元。





该联合会负责人、北达科他州农场主凯文 · 斯库恩斯说： “ 这一计划对玉米种植者来说几乎没有什么作用。 ”





报道称，许多农户担心对美国农产品实施的关税将削弱美国农民的竞争力，使得外国竞争对手在价格上较美国更具优势，从而夺走他们经营了几十年的出口生意。

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