中国正在建造超导计算机 港媒：高风险高回报 或改变世界

港媒称，中国正在建造一台价值10亿元人民币的“超导计算机”，这是一种史无前例的机器，能够研发新武器、破译密码、分析情报以及——据官方信息和参与该项目的研究人员称——帮助阻止能源需求激增。
据香港《南华早报》8月26日报道，计算机是高耗电的，而且越来越费电。据美国半导体工业协会估计，到2040年，计算机需要的电力将超过全世界的发电能力，除非它们的设计方式得到大幅改善。
报道称，超导计算机是科学家提出的减少机器计算给环境造成影响的最根本的技术进步之一。
报道还称，这个概念建立在通过超导材料制成的超冷电路发送电流的基础上。据一些人估计，这一系统产生的电阻几乎为零——至少在理论上如此——只需要传统计算机能量的一小部分，即从四十分之一到千分之一不等。
报道指出，中国科学家在将超导技术应用于计算机方面已经取得了许多突破。他们在实验室用超导材料开发出了新的集成电路，并测试了能够大规模生产成本相对较低、技术先进的超导芯片的工业过程。他们还几乎完成了计算机系统结构的设计。
报道还指出，根据中科院2017年11月悄然启动的一项计划，现在的目标是让这种机器人的样机最早在2022年投入使用，该计划预算估计高达10亿元。
报道认为，如果这些努力获得成功，中国军方将能够利用以770千兆赫或更高频率运行的中央处理器，加快研发新的热核武器、隐形战机和下一代潜艇。相比之下，现有的最快商业处理器的运行速度仅为五千兆赫。
中国科学院院长白春礼说，超导数字电路和超导计算机将帮助中国在集成电路技术方面超过其他国家。
据中国超级计算机技术领域的研究人员说，这一进步将使中国企业在全球竞争中占据上风，从而使节能数据中心成为处理人工智能应用所需的大数据的关键。
中科院院长白春礼说，这项技术可能有助于中国挑战美国在计算机和芯片领域的主导地位。
报道还称，熟悉该项目的计算机体系结构国家重点实验室常务副主任李晓维说，建造超导计算机的主要动机是降低未来高性能计算机的能耗。
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