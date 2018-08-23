美两航司同天宣布暂停直飞中国航线 一家未讲原因

当地时间21日，美国航空公司宣布计划10月取消芝加哥与上海之间的直飞航线。无独有偶，美国夏威夷航空公司也在当天表示，已决定在10月国庆黄金周假期后，暂停每周3次的夏威夷檀香山-北京直飞航班。
美国航空21日发表声明称，由于航空燃油价格不断上涨，公司计划削减低利润甚至是无利润航线，其中包括往返于芝加哥与上海的直飞服务。这趟航线将于10月正式取消。
英国路透社22日消息，美国另一家航空公司--夏威夷控股公司旗下的夏威夷航空在公告中表示，已订票乘客将获得全额退款，或者选择改签较早日期的可用航班。
夏威夷航空并没有给出停飞原因。但它表示打算将来重返中国，并会维持其在中国的销售合作关系、销售代理及其代表处。
另外，据中新社消息，美国航空公司声明还表示，航线并非永久性取消。与停止直飞北京的服务一样，公司将寻求美国运输部门的批准，暂停芝加哥与上海之间的航线，以便一旦条件改善，该直飞服务能重返市场。
该公司表示，期待在2019年北京大兴机场投入使用时，能找到新的合作方式。
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