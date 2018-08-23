印度一男子自封神仙 有神像有庙宇还有众多信徒

印度民众所信仰的神灵有很多，但下面要讲述的这位印度男子有些与众不同。他不是什么宗教的信仰者，而是自己创建了一个宗教，并自封为神。
据《印度快报》8月22日报道，印度贾坎德邦的达摩？辛加洛伊？马哈普拉布是印度“撒尔瓦？沙克提曼？萨纳坦？帕拉查尔法”的创始人，自称是该教的“第一人”，他的信徒中还有一位前任首席部长。
早在42年前，他便在当地安置了自己的神像，并开始对自己进行朝拜。他的住所可谓是一个真正“独特的”世界。其住所旁有一所神庙，摆放着杜尔加、湿婆等神明的神像。更令人惊讶的是，在屋子外面，还摆放着他本人的另一座神像。
马哈普拉布不愿透露自己的出生时使用的姓名，但他解释了自己是如何成为“神仙”的。1947年，马哈布普拉出生于巴库尔的桑塔尔帕尔加纳地区，1968年便离开家去找工作。他一直过着游牧式的生活来勉强维持生计，最后他来到了孟加拉阿西索尔工业区附近。
他声称，正是在这里，他听到了“自己灵魂的召唤”，并在1976年委托阿西索尔的一位神像制作者制作了他的粘土神像。他说，“我从小就习惯了宗教仪式。来访者传统的神是玛琅古鲁或湿婆。我崇拜他直到永远。” 2013年，他又创立了一个神，他称这个神为毗瑟奴的化身。
他竭尽所能地寻找自己和神像之间的相似之处。他说“这些雕像看起来就像我42年前的样子”。如果人们继续盘问，他就会立刻摆出神像的姿势站在神像旁边，展示他和神像有多像。
报道写道，似乎是看出来访者对他的话有些怀疑，于是他跟来访者说：“神仙在每个人心中。所以我是神。我也是纳拉扬（Narayan）化为人的存在”。在反驳这番古怪的言论前，不妨想一想：每年3月13日这里都会有一个神圣的节日，会有成千上万的信徒涌向‘人类圣殿’，并虔诚地祈祷。
不过，虽然每天大部分时间都花在寺庙里，但他每天也会匆匆回他的“凡人之家”吃两顿饭。他的“凡人之家”就在附近，有时饭菜会送到寺庙。在他的“凡人之家”里，他有四个女儿和一个儿子。所有的孩子都已经结婚了。
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