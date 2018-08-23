挪威主权基金就贸易壁垒发警告 会产生长期负面效应

英媒称，世界最大主权财富基金就不断增加的贸易壁垒将如何从长远角度对它造成伤害发出了公开警告。
据英国《金融时报》网站8月21日报道，规模为一万亿美元的挪威石油基金说，由于贸易壁垒可能增加，加上欧洲和包括中国在内等新兴市场的经济展望较疲弱，它第二季度后半期的回报受到了损害。
该基金的副总裁特龙·格兰德对《金融时报》记者说：“我们是全球性的长期投资者。同大多数经济学家一样，我们认为，低贸易壁垒和全球贸易对经济的长期增长是有利的。根据这种看法，贸易壁垒增加的前景可能会产生长期的负面效应。”
随着美国和中国之间发生大规模贸易战的可能性增加，这个警告凸显了挪威石油基金的关切。该基金是世界最大投资者之一，平均拥有世界每家上市企业1.4%的股份。
该基金是一个多样化的全球投资者，它在大约9000家不同企业拥有股份。但该基金对其股市投资感到担忧。它担心，下一次暴跌可能使其市值减少40%，从而在挪威引发公众的不满。
该基金正面临有关其未来的许多重要争论。在接下来的数月中，一个政府委托的委员会将就该基金是否应卖掉石油与天然气股份作出报告。该基金由挪威央行的一个部门管理。去年，它自己建议应该放弃油气股，因为作为西欧最大石油生产国，该国已经受到了石油价格的极大影响。
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