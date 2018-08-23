俄黑客“干预”美中期选举？俄外交人士批微软搞政治把戏

外媒称，根据微软公司新的研究，与2016年美国大选期间民主党遭网络攻击有关的俄罗斯黑客正在为即将到来的中期选举扩大目标，以便将美国参议院和重要的保守派组织纳入其中。
据美国《华尔街日报》网站8月21日报道，微软公司上周禁用了一个俄罗斯黑客组织为模仿合法网站而注册的6个网络域名。这些域名似乎标志着鱼叉式网络钓鱼攻击的早期阶段。
微软公司称，其中一个域名模仿了美国的国际共和研究院。国际共和研究院是一个倾向于共和党的智库，董事会成员包括参议员林赛·格雷厄姆、约翰·麦凯恩和马尔科·鲁比奥——他们都主张对俄罗斯采取强硬政策。微软公司称，其他目标包括总部设在华盛顿特区的保守派智库哈得孙研究所以及美国参议院。
微软公司称，没有证据表明，在该公司控制这些虚假网络域名之前，它们曾被用于成功发动网络攻击。
报道称，这些域名是由与莫斯科军事情报机构情报总局有关的一个黑客组织注册的。据安全研究人员说，过去，这些通常被称为“魔幻熊”或“锶”的黑客曾利用网络钓鱼电子邮件将目标引向类似合法网站的网站，从而窃取登录信息。
微软公司称，在去年放慢了针对美国政治系统的行动后，这个俄罗斯黑客组织近几个月来发动了多次数字入侵的尝试。
微软公司总裁兼首席法务官布拉德·史密斯在接受采访时说：“其范围与我们在2016年看到的情况相当。”史密斯说，值得注意的是，这些努力似乎针对的是两党，这显然是战术上的转变。
史密斯说，微软还没有发现像2016年大选期间那么多的入侵企图，但他警告说，这在一定程度上也可能是由于俄罗斯使用了更先进的手段。
另据美国《华盛顿邮报》网站8月21日报道，微软公司8月20日晚上说，它发现一个隶属俄罗斯政府的组织设立了6个冒牌网站——有的跟公共政策有关，有的跟美国参议院有关——其目标显然是诱骗民众访问网站，从而潜入他们的计算机。
报道称，执行这一行动的是APT28黑客组织，舆论认为该组织与俄罗斯情报机构有关联，曾积极干预2016年美国总统选举。这次行动凸显出俄罗斯特工在美国国会中期选举前变本加厉。美国官员一再提醒，11月的中期选举是外国干预的重点。微软公司说这些网站于最近数月陆续设立，微软在网站设立之初就揪出了它们，但没有进一步具体说明。
报道称，微软已经开始致力于为竞选活动和使用微软产品的选举机构提供大范围网络安全保护。
此外据路透社8月21日援引国际文传电讯社22日的报道，俄罗斯当局否认了微软公司作出的与俄罗斯政府有关联的黑客攻击美国两个右翼智库网站的指控。
国际文传电讯社援引不具名俄罗斯外交人士的话说，微软公司的指控是政治把戏。
这名人士说：“（美国中期）选举还没有举行，但已经出现指控了。”
这名人士还说，微软扮演了检察官而不是私营公司的角色。
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