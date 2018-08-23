欧盟应以一体化抗衡美经济霸权 强化欧元使之成全球货币

德媒称，美国总统唐纳德·特朗普为实现其利益不择手段。现在，即使是最乐观的人也已经看清了这一点。美国是世界上最大的经济体，而且经济霸权可以被当作武器使用。特朗普正在让全世界领悟这一点，无论敌人还是朋友。
据德国《商报》网站8月20日文章，例如，如果美国最重要的贸易伙伴继续与伊朗有商业往来，他就威胁对其进行大规模制裁。因为几乎没有一家企业能够承担激怒美国政府的后果，所以它们都屈从了。于是不久前，汽车制造商戴姆勒宣布停止在伊朗的活动。德意志联邦银行陷入了两难，因为伊朗政府要求从联邦银行账户中取现3亿欧元，用以对抗美国的制裁，而特朗普自然会阻止其这样做。
在这场争斗中，最重要的武器是美元。石油输出国组织的领导国沙特阿拉伯1974年在与美国签订的秘密协议的框架内确定，原油交易只用美元进行。因此，时至今日，谁想购买石油，谁就需要美元。这样一来，人们出口商品就绕不开美国。脱离了美国市场，各国在清偿石油账单时就会遇到问题。
时至今日，欧元也几乎没能改变美元的支配地位。20年前，在确定未来的欧洲货币的汇率时，其支持者们曾承诺，欧元区内的经济增长将会更快、财富差距将会更小。金融交易成本的降低将会促进贸易并刺激投资。
今天，不需要成为臭名昭著的欧元怀疑论者，人们也能确定一点：欧元国家的财富差距自欧元诞生以来不是缩小，而是扩大了。甚至欧洲央行也在最近的一项研究中承认了这一点。原因在于：致力于货币区内币值稳定性的货币政策无法顾及各成员国的特殊情况。其后果是，在一个发展不均匀的货币区，不平等现象不是减弱，而是加剧了。反过来想：如果要仅仅通过货币政策来提振欧元，各成员国就必须接受欧元区内不平等现象的增多。谁要扭转某些国家始终落后的事实、避免它们成为被金融市场攻击的无关紧要的牺牲品，谁就会迅速认识到，必须要有分摊风险的机构和机制。而这最终会加强一体化。
为了使欧盟真正成为一个能够平衡美国（以及未来的中国）影响力的全球性力量，强化欧元并使之成为全球货币是绕不开的。如果欧盟确实不想陷入地缘政治中的边缘地位，它就不仅需要共同的愿景，还需要更大程度的整合。
为此，欧盟需要组建银行联盟，此外，它还应当迅速成立一支军队：不仅在中期内提高运行效率，而且要在社会中明显强化自身认同感。
共同的失业保险将会成为应对不对称冲击的一个自动稳定器，它能够起到防护伞的作用，保护各成员国不受不同程度的经济衰退的冲击。民众无疑会将这样的保险视作一种团结。另外，欧盟对结构转型和全球化的忧虑也将会减轻，这最终将刺激经济增长。在此之前，各成员国自然必须就失业保险金相关规则协调一致。
另外，欧元区永久援助基金欧洲稳定机制（ESM）应当扩大为真正的欧洲货币基金。一位具有明确职权的欧洲财政部长应当取代迄今为止没有授权的欧元集团主席。最后，欧洲共同债券应允许其他国家的央行将这笔欧元债券作为有息货币储备使用——这是欧元成为世界货币的决定性一步。另外，如果欧盟的农业补贴和结构基金能够转变为财政平衡的手段，那么欧盟各成员国联合的道路将畅通无阻。
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