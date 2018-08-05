日经：特朗普进一步加大贸易战攻势

面对11月份的中期选举，美国总统特朗普倾向于有良好“赢取人气”效果的对华强硬政策。随着国内景气扩大及欧美关税休战，美国似乎对于和中国打持久战更加自信。中国没有退让的迹象，中美贸易战陷入“懦夫游戏”泥潭的可能性加大。
美国贸易代表办公室（USTR）考虑提高关税税率的对象产品相当于中国对美出口的4成。此前已决定第1轮和第2轮行动对合计500亿美元的中国产品加征25％的关税，如果再启动第3轮，美国将对进口的一半中国产品征收25％的高关税。启动预计将在9月以后。
中国商务部新闻发言人8月2日发表谈话表示“中方已经做好充分准备，将不得不作出反制，以捍卫国家尊严和人民利益，捍卫自由贸易和多边体制，捍卫世界各国共同利益。”。
但美国对中国的前3轮加征对象额为2500亿美元，远远高于美国的对华出口总额（每年约1300亿美元）。中国很难在金额上采取同等规模的对抗措施。实际上在美方宣布要进行第3轮加征关税后，中方并未公布具体的对抗措施。
即便如此，美国还是实施了“下一步手段”，也有观点认为“当下的人民币贬值成了导火索”（中美外交人士）。
中国在7月31日召开的中央政治局会议上，决定了今年下半年的方针，在采取积极财政政策为经济发展提供支撑的同时，金融政策也修正为宽松方向。在美国政府看来，中国这是为了打贸易战而容忍人民币贬值。由于人民币贬值会带来中国产品实质上降价的效果，因此特朗普认为加征10％的关税达不到制裁的效果。
对中国产品加征关税将导致物价上涨，很容易打击美国企业和家庭消费。即便如此，特朗普仍坚持激进的强硬政策，目的就是“争取选票”。特朗普的支持率在4成左右，触底之后出现微弱上涨。尤其在共和党的支持者当中，对特朗普的支持率高达近9成，有调查显示，75％的人赞同对中国加征制裁关税。
在美国政府内部，对贸易战导致美国经济减速的担忧也在逐步削弱。美国第二季度的实际经济增长率超过4％，第三季度预计也会继续高速增长。甚至有人表示“现在正是发动贸易战的大好时机”（美国商务部长罗斯）。
与欧盟（EU）的关税“休战”也带来很大影响。特朗普曾宣称提高汽车关税，以此来迫使欧盟“进行交易”，7月25日双方就启动贸易谈判达成了协议。并在保持知识产权和钢铁过剩等问题上共同应对中国达成了一致。美国已经打造出集中精力应对中国的环境。
在中美贸易战中，目前看起来美方占据优势，但“懦夫游戏”对双方都有很大的风险。美方担心中国不仅在关税方面进行报复，还会限制美国企业的对华投资，采取“抵制美货”等报复措施。对于中国来说，如果因为对美出口减少而导致经济快速下滑，很可能要有人为此承担责任。
虽然说目前美国经济因减税政策而表现出坚挺，但对中国产品的高关税有可能导致物价的上涨，给企业和家庭造成打击。在已经发动高关税的钢铁和铝方面，就在逐步显现出企业成本增加等副作用。
如果美国追加关税和经济增长脱节造成物价上涨，对财政政策的影响将扩大。届时美联储将不得不为抑制通货膨胀而提高利率，这样就会造成设备投资、住宅投资的刹车，有可能对连续10年的经济复苏产生影响。
中美两国多次探寻以中国副总理刘鹤和美国财政部长姆努钦为核心重启高层磋商，但自6月上旬进行最后一次正式磋商后一直处于中断状态。美国贸易代表办公室高官透露私底下在断断续续地谈判，“目前还没有实质性进展”。美国担心中国在政府主导下占据高科技领域主导权，中国则显示出在产业政策问题上“没有妥协的余地”，双方仍找不到交集，还看不到双方的妥协点。（日经）
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