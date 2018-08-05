美国拟携手日欧应对中国 贸易摩擦或加剧

美国国家经济委员会（NEC）主任库德洛3日表示，为纠正中国不公平的贸易习惯，有意与日本和欧盟（EU）等携手应对。他在美国彭博社电视台的采访中做出了上述发言，有意持续强硬路线直到中方让步。
另一方面，中国国务委员兼外交部长王毅4日在新加坡对媒体表示，需要对美国做出反制。在3日与美国国务卿蓬佩奥的会谈中，双方就有必要展开对话达成了共识。
美国宣布对价值2000亿美元的中国输美产商品加征25%的关税。对此，中国3日宣布对自美国进口的约600亿美元商品征收最高25%的报复性关税。受贸易摩擦影响的美国产业界中，担忧对立长期化的意见增多。
库德洛举出中国强行要求美国尖端企业转移技术、向本国企业发放补贴等不公平习惯的例子，批评称“已多次要求改善，但中国一直不改”。
美欧首脑在7月下旬的会谈上就共同应对不公平习惯达成了一致。库德洛还提及在北美自由贸易协定（NAFTA）重新谈判中与墨西哥接近达成共识一事，强调称：“将与欧盟、墨西哥、日本和澳大利亚，可能还有加拿大，携手应对中国。”
本次中国的报复性关税以食品、服装、金属零部件、液化天然气（LNG）为对象，范围广阔，对美企的影响也较大。据美国业界报纸报道，以中国为主要出口对象的LNG业界团体代表吐露危机感称，可能失去与中国的交易，“美中双方面向解决问题的磋商不可或缺”。（共同社）
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