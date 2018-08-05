她当年买的苹果股票 如今涨了超过50000%

路透纽约8月3日 - 1980年代，Donna Fenn听取了她一个好朋友约会对象--一名股票经纪人的推荐，买入苹果(AAPL.O)股票。她之前听说过这家公司，因为其联合创始人乔布斯(Steve Jobs)登上过她所供职的一家杂志的封面。
1985年底，就在Fenn投资之后没多久，苹果股票价格若计入接下来几次拆股的影响，相当于每股0.39美元。她压根儿想象不到当时买的苹果股票价值会暴涨逾50,000%。Fenn现年59岁，住在美国纽约州的Pelham。
苹果市值周四触及1万亿美元，股价上涨2.8%触及207.05美元高位。该公司1980年12月进行首次公开发行(IPO)，是第一家市值达到1万亿美元的美国公司。
Fenn和其他在1980-1990年代最初那批挑选苹果股票的股东表示，他们一直比较欣赏这家公司、其产品及其联合创始人乔布斯，即便是苹果曾在1990年代后期差点破产也不曾动摇。
“苹果现在成了标志性的美国品牌”，Fenn称。
**情有独钟**
Bruce Pfeffer在1980年代的多数时候使用Apple IIe来协助经营他的公司。自此之后，他几乎只用苹果电脑，而其工作和生活所用的房车，在旅途中则有iPad和iPod Touch等产品相伴。
现年59岁的Pfeffer在1998年、即乔布斯(Steve Jobs)重新出任苹果执行长后的次年首度购买苹果股票。在当时，Pfeffer并不知道该公司在挣扎求生。
“我并不知道这家公司当时情况有多糟，”他表示。“我只是苹果的狂热粉丝之一。”
另一方面，Elliot Levin则对苹果面临的挑战心知肚明，而对其能否存活感到心焦。在西雅图度过青少年时期时，他喜欢对电脑东改西改，而且渴望能在大学时买一台Mac。1997年时，他的父母给他买了苹果的股票，作为15岁的生日礼物。Levin指明要这份礼物，因为他将之视为帮助苹果存活的行为。
“这基本上就像是一个团结行为，”现年36岁、居住在俄勒冈州波特兰的Levin表示。
**撑过难熬时光**
至少有一名路透接触的股东预计，乔布斯于1997年重返苹果将标志着公司的转捩点。
现年61岁、现居奥勒岗州波特兰的顾问John Wallner，曾经第一手见识到乔布斯的商业头脑。他在1983-1992年间曾任职苹果，首先担任麦金塔电脑的产品成本会计师，而后转任工厂经理。
在苹果工作期间，Wallner会定期卖出透过员工股票购买计划所取得的股票，因为他不希望个人所得及多数投资都源自同一家公司。但他保留在苹果工作最后几年所取得的股票。当乔布斯回锅苹果时，Wallner感觉到未来的情景将更加亮丽。
“我没有出脱股票的动机，”Wallner指出。“那个时候，我说‘好吧，股票就不要动了，看看他会做出什么名堂。’”
**稳固的投资**
甚至在乔布斯2011年去世后，苹果的长期股东还表示，他们仍对现任执行长库克(Tim Cook)领导下的公司抱有信心。
“无论是他们将着手开发的产品还是股价，我预计都会有非常乐观的表现，”Wallner表示。
密苏里州曼彻斯特的退休管理顾问Robert Emnett在1996年首次购买苹果股票。他的投资组合一直几乎全部押注股票，并根据为投资俱乐部提供支持的非营利组织BetterInvesting所制定的标准来进行挑选。Emnett表示，他持有的苹果股票年均回报已超过其持有的大多数其他资产。
对多位长期股东来说，这样丰厚的回报发挥了大作用。Emnett和他的妻子比计划提前退休，并用投资组合来弥补应由雇主提供的养老金。Pfeffer卖了部分股票来资助他的马戏艺术教育公司，该公司的业务是季节性的。Wallner则动用一部分股票来偿清自己和妻子为双胞胎儿子上大学所借的贷款。
不过，即便苹果市值突破了万亿美元大关，他们却表示并不打算在近期内出清手中的苹果股票。多年来，Emnett和Fenn甚至已把一些股票给了孩子们。
“我想我会一直持有一点，”Fenn表示，“所以我可能会成为那个在25岁就买了它的老太太。”
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