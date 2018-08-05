中国官媒暗示北戴河高层非正式会议召开

北京讯，中国官方媒体首次暗示，今年中国高层已经聚集北戴河，举行非正式高层会议。
传统上，中国最高领导层会在每年夏季在北戴河举行非正式会议，讨论人事安排和政策方向。
实际上，国家主席习近平和总理李克强本月以来已经没有在晚间电视新闻中露面，显示他们已经前往北戴河。
星期六晚间，官方的新华社报道说，中共中央政治局委员、中组部部长陈希4日在北戴河看望慰问暑期休假专家，并召开座谈会，听取意见建议。中共中央政治局委员、国务院副总理胡春华一同看望慰问和座谈。
陈希呼吁专家，要保持强烈的爱国心，以“实现中华民族伟大复兴中国梦”。
一般而言，北戴河会议是非公开的。
今年的北戴河会议是习近平取消国家主席任期限制后的首次。
今年3月，人大修改宪法，取消了国家主席和副主席的任期限制。之后，中美展开贸易战。而习近平也面对众多的挑战，包括“一带一路”遭遇发展中的问题，国内政治精英等，对共产党越来越民族主义的言论感到不安。
路透社引述消息来源说，北戴河会议似在8月初召开。
目前，习近平直到8月中旬并没有会见外国领导人的计划。八月中旬，习近平将会见到访的马来西亚首相马哈迪。
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