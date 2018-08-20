    • 2018年8月20日

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    特朗普被纽时报称“金刚” 怒发6推:你就是假新闻

    星期一, 八月 20, 2018

    日前，《纽约时报》报道称，白宫法律顾问麦克加恩与通俄门特别检察官穆勒（Robert Mueller）已经展开广泛合作，并在报道中称麦克加恩与特朗普的关系很不稳定，还爆料称，麦克加恩对特朗普的行为感到非常恼火，以至于在背后叫他金刚。对此，特朗普被激怒了，19日连续发布6条推特，炮火直击《纽约时报》。

    特朗普19日连续发布6条推特，直接轰炸《纽约时报》，称其就是假新闻
    　　
    针对通俄调查，特朗普在推文中称通俄门这场政治猎巫已经毁掉许多人的生活，比麦卡锡主义还要糟糕，应该立刻停止。特朗普称，除了希拉里和民主党人外，根本没有人通俄，现在的政治猎巫让麦卡锡像婴儿一样人畜无害。
    　　
    第一推和第二推：
    　　
    崩坏中的《纽约时报》今天写了篇垃圾假新闻，暗示是因为白宫法律顾问唐麦克加恩给了特别调查好几个小时的证词，所以他一定是像约翰迪恩那样的告密者。但我允许他跟其他人作证，我根本不必这么做的。

    我没有什么好隐瞒的，我要求的是透明公开，好让这场被操弄的恶心猎巫可以结束。太多人的生活被毁，麦卡锡主义太糟了！然而，穆勒和他的民主党帮拒绝检视另一方的罪行，媒体更烂！
    　　
    第三推：
    　　
    除了希拉里老狐狸和民主党人之外，没有勾结也没有阻挠。全都是辞职和腐败，但严重矛盾的鲍伯穆勒连瞧一眼都不愿意。那班农、柯米、麦凯比、史卓克向国会撒谎的事呢？或是老狐狸的电邮呢！

    第四推：
    　　
    崩坏的《纽约时报》写了一篇报道，让白宫顾问看起来对总统改变态度，事实上恰好相反，两位伪记者也知道这点。这就是为什么假新闻会变成人民公敌。对美国来说太糟了！

    第五推：
    　　
    有些媒体人对《纽约时报》的假报道非常不满。他们气到打电话来抱怨和致歉，向前迈出一大步。从我宣布那天起，纽时一直是假新闻，而他们令人恶心的新董事会成员，只会让情况更糟！

    第六推：
    　　
    研究已故的约麦卡锡，是因为我们现在正经历的穆勒与他的帮派，让麦卡锡看起来简直像小宝宝！被操弄的猎巫！

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