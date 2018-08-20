特朗普被纽时报称“金刚” 怒发6推:你就是假新闻

日前，《纽约时报》报道称，白宫法律顾问麦克加恩与 “ 通俄门 ” 特别检察官穆勒（ Robert Mueller ）已经展开广泛合作，并在报道中称麦克加恩与特朗普的关系很不稳定，还爆料称，麦克加恩对特朗普的行为感到非常恼火，以至于在背后叫他 “ 金刚 ” 。对此，特朗普被激怒了， 19 日连续发布 6 条推特，炮火直击《纽约时报》。





特朗普 19 日连续发布 6 条推特，直接 “ 轰炸 ” 《纽约时报》，称其就是 “ 假新闻 ” 。

针对通俄调查，特朗普在推文中称 “ 通俄门 ” 这场政治 “ 猎巫 ” 已经毁掉许多人的生活，比麦卡锡主义还要糟糕，应该立刻停止。特朗普称，除了希拉里和民主党人外，根本没有人 “ 通俄 ” ，现在的政治 “ 猎巫 ” 让麦卡锡像婴儿一样人畜无害。

第一推和第二推：

“ 崩坏 ” 中的《纽约时报》今天写了篇垃圾假新闻，暗示是因为白宫法律顾问唐 • 麦克加恩给了特别调查好几个小时的证词，所以他一定是像约翰 • 迪恩那样的 “ 告密者 ” 。但我允许他跟其他人作证，我根本不必这么做的。





我没有什么好隐瞒的，我要求的是透明公开，好让这场被操弄的恶心猎巫可以结束。太多人的生活被毁，麦卡锡主义太糟了！然而，穆勒和他的民主党帮拒绝检视另一方的罪行，媒体更烂！

第三推：

除了希拉里 “ 老狐狸 ” 和民主党人之外，没有勾结也没有阻挠。全都是辞职和腐败，但严重矛盾的鲍伯 • 穆勒连瞧一眼都不愿意。那班农、柯米、麦凯比、史卓克向国会撒谎的事呢？或是 “ 老狐狸 ” 的电邮呢！





第四推：

“ 崩坏 ” 的《纽约时报》写了一篇报道，让白宫顾问看起来对总统改变态度，事实上恰好相反，两位伪记者也知道这点。这就是为什么假新闻会变成人民公敌。对美国来说太糟了！





第五推：

有些媒体人对《纽约时报》的假报道非常不满。他们气到打电话来抱怨和致歉，向前迈出一大步。从我宣布那天起，纽时一直是假新闻，而他们令人恶心的新董事会成员，只会让情况更糟！





第六推：

研究已故的约麦卡锡，是因为我们现在正经历的穆勒与他的帮派，让麦卡锡看起来简直像小宝宝！被操弄的猎巫！

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