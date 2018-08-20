福岛含氚水放射性碘超标：半衰期长达1570万年

据日本共同社 8 月 19 日报道， 19 日获悉，日本东京电力公司福岛第一核电站核污水净化后含有放射性物质氚的水中，其他放射性物质没有完全去除，仍有残留。一部分的测定结果显示其含量超过废水排放的法令标准值，其中还有放射性物质的量减半的 “ 半衰期 ” 长达约 1570 万年的物质。

围绕第一核电站持续积聚的含氚水，日本政府的小委员会全面开展了以对人体影响小等为由迈向处理的讨论，本月底将举行倾听国民意见的听证会，但关于存在氚以外的放射性物质则几乎未被讨论。

有意见指出，如果采取可能性较大的排放入海的处理方法，那么设想的是稀释含氚水后排放，残留放射性物质也将被稀释到标准值以下。不过，必须对以担忧形象受损的当地渔业人员为首的国民做出细致的解释。





东电表示， 2017 年度使用 “ 多核素去除设备 ” （ ALPS ）净化后的测定结果显示，半衰期约 1570 万年的碘 129 为每升最大 62.2 贝克勒尔，超出了法令标准值 9 。此外，半衰期约 370 天的钌 106 最大为 92.5 贝克勒尔（标准值 100 贝克勒尔），半衰期约 21.1 万年的锝 99 最大为 59.0 贝克勒尔（标准值 1000 贝克勒尔）。

此前，还有过 ALPS 导入初期在净化性能不稳定情况下运转的时期，有意见认为当时的活度会更高，但东电说明称 “ 没有详细统计 ” 。截至 8 月，保管的含氚水将达到约 92 万吨，但东电对约 680 个储罐每个的放射性物质活度也表示 “ 没有调查 ” 。

对于含氚水的处理方法，政府的工作小组梳理了排放入海、注入地层等

5

个选项。探讨形象受损问题等的政府的小委员会上，正在研究甄选处理方法，展示了排放入海和排入大气具有社会性影响持续期间比较短等优点。日本原子能规制委员会委员长更田丰志称作为

“

唯一方法

”

，要求排放入海。

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