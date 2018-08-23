中美即将恢复谈判 美国外交官说特朗普寻求“结果导向型”对华关系

美国政府一名高官说，尽管美中这两个全球最大经济体之间的贸易战不断升级，而且中国对美国的印度洋-太平洋战略的担优日益加剧，不过美国总统特朗普领导的政府期待与中国建立“结果导向型且富有建设性的”关系。
这是美国首席助理国务卿帮办艾丽斯·韦尔斯20日在一个媒体吹风会上讲到的。几天后两国就将恢复自今年6月以来一直处于中断状态的贸易谈判。
韦尔斯在华盛顿对记者说：“我们希望与中国建立一种结果导向型且富有建设性的双边关系。显然目前存在着合作的领域和让双边关系趋于紧张的领域。”在与中国的贸易紧张氛围不断加剧之际，特朗普政府已采取行动加强美国与印度洋-太平洋地区的接触。美国国务卿蓬佩奥两周前在新加坡说，美国将为该地区提供3亿美元的新安全经费。
除此之外，蓬佩奥7月30日还公布了针对该地区国家的一项新的基础设施和能源投资计划。一些中国外交官表示，特朗普政府的印度洋-太平洋战略让中国政府深感忧虑，因为该战略被视为一个更大企图的组成部分，最终是为了挫败中国成为全球超级大国的野心。
韦尔斯试图缓解这些担忧。她说：“我们支持符合国际标准、可持续、透明、既满足各国需求又不会把这些国家锁定在不可持续的项目上的投资。”
韦尔斯说，未来几十年，印度洋-太平洋地区的国家将有约27万亿美元的基础设施投资需求。
不过，她也附和了特朗普政府高官对中国与日俱增的地区经济和军事扩张的担忧。她对“一带一路”倡议的主权债务陷阱最为不满，她说，这个问题让国际社会一直密切关注中国政府的动向。
韦尔斯说，“只要中国支持该地区一体化，不以个别国家的未来作为不切实际并且不可持续的贷款条件”，中美广泛合作的可能性仍然很大。
她试图减少中国对美国与日本、印度及澳大利亚建立的四方安全联盟的担忧。然而，美国一直试图加强与印度的安全和防务关系，这一举动似乎必定会让中国感到不安。
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