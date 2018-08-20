汉语超德语成“英国A－level考试”热门科目 英媒：汉语更有用

英媒称，英国的 A － level 考试 16 日正式放榜。今年报考外语科目的 A － level 考生中选考汉语的人数首次超过德语。





据英国《每日电讯报》网站 8 月 16 日报道，今年有 3334 名学生报考了汉语 A-level 考试，德语有 3058 人。选考汉语的报名人数比去年增长了 8.6% ，而德语则减少了 16.5% 。





培生集团高级官员德里克 · 理查森说，汉语 “ 逆转 ” 了现代语言受欢迎度下降的 “ 趋势 ” 。





他说： “ 我们看到一些主要现代语言 —— 法语、德语和西班牙语 —— 的报考人数大幅减少。 ”

“ 但是我们同时也看到，报考其他语言的人数有所增加。 ”





他说： “ 这意味着汉语 …… 现在比德语更受欢迎。也许年轻人开始思考未来哪些语言对他们更有用。 ”





报道称，法语仍然是 A-level 中选考人数最多的现代语言，其次是西班牙语。但是与去年相比，这两种语言的报考人数分别减少了 8% 和 4% 。





报道还称，俄语的报考人数也比去年增加了 3.4% ，从 1122 人增加到 1160 人。然而，阿拉伯语的报考人数减少了 5.4% ，从去年的 782 人减少到今年的 740 人。





英国中学校长协会的课程与评估专家苏珊娜 · 奥法雷尔说： “ 我们看到德语真的正在经历严重衰退。 ”





英国私立学校理事会主席巴纳比 · 莱农说，过去学生们被教导说 “ 如果学习德语，真的会对你的事业很有帮助 ” ，但是现在情况不再是这样了。





他在接受《每日电讯报》记者采访时说： “ 以前，因为德国经济的重要性，学生被大力鼓励学习德语。现在，尽管德国经济依然很强，但是这种观点正在逐渐消失，中国在过去 25 年中已经崛起为全球发展最快的经济体。 ”





曾担任哈罗公学校长的莱农说，报考汉语人数增长一定程度上是私立学校推动的，许多私立学校近年来都对这一学科加大了投入。





他说： “ 但是，并不是说有大量公立学校现在开始教授汉语 A-level 课程。它们没有。 ” 他说，许多报名者是中文为母语的人，私立学校近年来吸引了 “ 大量 ” 中国学生。





报道称，英国文化协会学校和技能总监马克 · 赫伯特对报考汉语人数增加表示欢迎。





他说： “ 在整体呈下降趋势的背景下，汉语越来越受欢迎证明我们的年轻人可以充满热情地学习语言。 ”





我们的研究显示，汉语将是对英国未来繁荣和全球地位最重要的语言之一

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但我们绝不能忽视西班牙语、法语和德语，它们在英国

‘

脱欧

’

之后仍将非常重要。

”

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