汉语超德语成“英国A－level考试”热门科目 英媒：汉语更有用

英媒称，英国的A－level考试16日正式放榜。今年报考外语科目的A－level考生中选考汉语的人数首次超过德语。
据英国《每日电讯报》网站8月16日报道，今年有3334名学生报考了汉语A-level考试，德语有3058人。选考汉语的报名人数比去年增长了8.6%，而德语则减少了16.5%。
培生集团高级官员德里克·理查森说，汉语“逆转”了现代语言受欢迎度下降的“趋势”。
他说：“我们看到一些主要现代语言——法语、德语和西班牙语——的报考人数大幅减少。”
“但是我们同时也看到，报考其他语言的人数有所增加。”
他说：“这意味着汉语……现在比德语更受欢迎。也许年轻人开始思考未来哪些语言对他们更有用。”
报道称，法语仍然是A-level中选考人数最多的现代语言，其次是西班牙语。但是与去年相比，这两种语言的报考人数分别减少了8%和4%。
报道还称，俄语的报考人数也比去年增加了3.4%，从1122人增加到1160人。然而，阿拉伯语的报考人数减少了5.4%，从去年的782人减少到今年的740人。
英国中学校长协会的课程与评估专家苏珊娜·奥法雷尔说：“我们看到德语真的正在经历严重衰退。”
英国私立学校理事会主席巴纳比·莱农说，过去学生们被教导说“如果学习德语，真的会对你的事业很有帮助”，但是现在情况不再是这样了。
他在接受《每日电讯报》记者采访时说：“以前，因为德国经济的重要性，学生被大力鼓励学习德语。现在，尽管德国经济依然很强，但是这种观点正在逐渐消失，中国在过去25年中已经崛起为全球发展最快的经济体。”
曾担任哈罗公学校长的莱农说，报考汉语人数增长一定程度上是私立学校推动的，许多私立学校近年来都对这一学科加大了投入。
他说：“但是，并不是说有大量公立学校现在开始教授汉语A-level课程。它们没有。” 他说，许多报名者是中文为母语的人，私立学校近年来吸引了“大量”中国学生。
报道称，英国文化协会学校和技能总监马克·赫伯特对报考汉语人数增加表示欢迎。
他说：“在整体呈下降趋势的背景下，汉语越来越受欢迎证明我们的年轻人可以充满热情地学习语言。”
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