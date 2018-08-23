日本加强对东南亚海上保安技术援助 日媒：背后动机耐人寻味

日媒称，日本海上保安厅正在加强对东南亚各国海上保安机构的技术援助。其目的虽然是保护日本船舶免受在周边海域出没的海盗的袭击，但其背后是政府的安全保障战略。
日本《读卖新闻》8月21日报道称，本月6日，停靠在横滨港的海上保安厅消防船上，来自菲律宾和马来西亚两国的4名海上保安机构职员向消防船船长不停地发问。有的问“船由几人操作”，有的问“水枪能转动吗”。
报道称，4人搭乘航行世界的海上保安厅练习船“小岛”号，3日来到日本。他们在横滨港学习了约一周时间的救险活动和海上交通管制等。
菲律宾海岸警卫队的一位队员说，“我对海难救助的特殊救险队很感兴趣。日本的设施非常先进，我负责人才培训，所以回国后可以参考日本的经验”。
越南的海上保安职员虽然也乘坐了练习船，但这次没有参加在日本的培训。日本扩大了对海外海上保安职员的培训，去年接受培训的有来自16个国家的约50人，主要来自东南亚。
报道指出，作为“海上警察”的海上保安机构在东南亚的历史还比较短。
报道称，从上世纪90年代中期以后开始，以海上贸易要塞马六甲海峡为中心，出现了严重的海盗问题。为打击海盗，东南亚各国从2000年左右起相继设立了海上保安机构，并要求日本提供技术指导援助。
报道称，指导内容除了取缔海上犯罪外，还包括海上救险、防止海上漏油事故等。因此，海上保安厅去年10月成立了专门开展国际援助的7人团队。该团队在最近不到一年时间里，曾前往印尼和菲律宾等7个国家进行技术指导。各国的海上保安机构在技术和设备等方面大多比较薄弱，非常期待日本的援助。
另一方面，日本相关船只曾遭遇过3次危险，有油轮甚至遭遇武装集团抢劫。如果安全受到威胁，运往日本的物资就会延误。海上保安厅官员说，“如果能够保卫周边海域的安全，也能直接关系到日本的国家利益”。
报道指出，海上保安厅的这些活动，很大程度上受到了希望牵制中国的日本政府意向的影响。
报道称，日本政府利用政府开发援助（ODA）等，于2015年至2017年向越南提供了7艘中型船，2017年向马来西亚提供了2艘大型船。日本还将向菲律宾提供13艘新建造的小型艇。
日本《读卖新闻》8月21日还报道称，美国海军进入今年以来，以每两个月一次的节奏在南海开展所谓“航行自由”行动。
报道称，中国海洋问题专家称，“不能容忍并非南海沿岸国家的日美介入地区问题”。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost