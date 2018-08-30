特朗普被指夸大民意支持率 外媒：他或将成为不受欢迎的总统

外媒称，特朗普在提到自己的支持率时并没弄清事实。他在推特上夸耀说，民调显示，尽管存在“虚假新闻媒体”，但52%的美国人赞同他的执政表现。然而，没有任何已知的民调显示他有如此高的支持率。
据美联社8月28日报道，特朗普还在推特上说，他在共和党内支持率超过90%，“尽管虚假的新闻媒体编造了种种故事，试图使我看起来尽可能的糟糕和邪恶”。
报道称，事实是，美联社没找到任何证据表明特朗普的支持率达到52%。自他就职以来，各种民调显示，特朗普的支持率一直保持在30%至40%之间。
报道称，但就他在共和党人中的支持率而言，特朗普的看法是正确的，即共和党人普遍认可他作为总统的表现。在美联社与芝加哥大学全国民意研究中心联合进行的民调中，76%的共和党人以及倾向于共和党的人表示支持特朗普；而其他一些民调显示，他在共和党人中的支持率高达90%。
另据美国《华盛顿邮报》网站8月28日报道，迄今为止，特朗普受到了两场葬礼的有意回避，他很可能正成为一位不受欢迎的总统。
特朗普上任不到两年，常常扮演令人避之唯恐不及的角色。除未被邀请参加麦凯恩的葬礼外，特朗普还在今年早些时候被暗中禁止参加前第一夫人芭芭拉·布什的葬礼。
纽约大学历史学家蒂姆·纳夫塔利说：“这就是他用狭隘的方式定义总统职位造成的后果。”
此外据法新社8月28日报道，麦凯恩这位共和党参议员中的猛士去世后，公然反对特朗普的党内议员后继无人。
报道表示，麦凯恩曾公然批评特朗普“搞不清状况”、“冲动”。他并不是唯一与特朗普唱反调的共和党参议员。但其中有些人已放弃参加11月的中期选举，并将在明年1月离开参议院，包括曾指责特朗普对民主而言是个“危险”的鲍勃·科克。
报道称，随着麦凯恩离世，共和党变成“特朗普党”这一倾向似乎得以印证。因为特朗普在党内基层选民中仍非常受欢迎。随着中期选举临近，似乎很少有人准备在这时候招骂。
而益普索集团的研究显示，面对特朗普的忠实支持者，高知女性和小康阶层共和党支持者将扮演关键角色。
这项研究显示，在中期选举中，民主党能重掌众议院，但在参议院会遇到更大困难。三个群体或将决定投票结果，首先是女性。在受过大学教育的女性中，特朗普的支持率非常低。而在更广的范围内，城郊住宅区的中产阶级和中上阶级将扮演重要角色。专家说，那些拥有大学学历的人会从支持共和党转为支持民主党。
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