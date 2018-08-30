养孩子还是养牛？英媒：印度农村因反屠宰法而牛满为患

英媒称，在印度北方邦，因为反屠宰法，被奶农遗弃的成群奶牛正在造成混乱。
据英国《卫报》网站8月29日报道，白天，穆尼德夫·蒂亚吉是个农民，种植水稻、玉米、扁豆和高粱。到了晚上，他变成了看守人，守卫着自己在北方邦萨希布尔村的田地，防止流浪的奶牛在他的地里踩踏和劫掠，吃掉他宝贵的庄稼。
报道称，对此，他感到不高兴。
蒂亚吉说：“我只能睡几个小时。最后一些庄稼严重受损。这是个大问题。我用儿子的板球棍驱赶它们，但它们不断回来。”
报道称，属于该地区奶农的流浪奶牛有数百头。奶牛一旦停止产奶，奶农就养不起它们了。以前，他们把不产奶的奶牛卖给当地的屠宰场，换取一点儿钱。但现在，由于北方邦的印度人民党政府大力执行反屠宰奶牛法，情况完全不同了。
印度人民党关闭了过去散布乡村的小肉铺。此外，它还把自己的支持者动员起来：一群群右翼印度教“圣牛保护者”，他们像民兵一样在乡间巡逻，随时准备对任何买卖奶牛用于屠宰的人实施暴力。
报道称，对这些袭击的担忧意味着在印度的许多地方，奶牛已经成为农民的敌人。睡眠不足和紧张不安地保护自己庄稼的农民彻夜守卫，虽然承担不起也不得不花钱修建围栏或者在农田周围架设铁丝网，用棍子和石头武装自己。在某些情况下，他们会向奶牛泼硫酸。
作为一名印度教徒，蒂亚吉崇拜牛。但他不愿意让它们毁了自己的生计。
蒂亚吉说：“这简直疯了。我们村的奶农不会在这里把他们的牛放了，因为我们认识他们。他们在另一个村子放牛。其他村子的奶牛在我们村子放牛。我不能一辈子都在赶牛。我还有其他事情要做。但人民党更关心的是奶牛而不是农民。”
报道称，出于尊重崇拜牛的印度教徒的感情，在印度29个邦中有大约20个邦从几年前开始禁止屠宰奶牛。但在现实中，官员们很少关心偏远村庄的实际情况，那些地方的信仰印度教的农民定期把不产奶的奶牛卖给当地的屠夫。这种买卖尽管从严格的法律意义上说是非法的，但很火。
2017年3月，北方邦政府关闭了数以百计的“非法”屠宰场，致使农民们无处处理他们的奶牛。印度人民党掌权的其他邦政府也关闭了牛展销会，农民们过去在这种展销会上出售不产奶和年老的奶牛，用来获取牛肉或者获取牛皮。
政治评论员钱德拉·班说：“所有农民过去都会悄悄卖掉他们的老奶牛。你们对饲料成本了解多少？你们知道为了清理牛棚，需要多少人来抬起一头病牛？在停止产奶后，一头奶牛可以再活20年。他们养孩子还是养牛？仅仅因为你们的意识形态这样说就指望农民留着不产奶的奶牛是荒谬的。”
在印度首都经营一家奶牛收容所的拉达·康德·瓦茨说，农民应该把停止产奶的奶牛交给像他这样的奶牛收容所。他说：“我们会照顾它们，给它们一个充满尊严和爱的晚年。”
报道称，大多数印度人民党政客也说了同样的话，但国营的奶牛收容所供不应求。在许多地方，奶牛挨饿，生活环境过于拥挤和肮脏。许多牛死于饥饿或疏于照顾。
本月早些时候，愤怒的村民将一群奶牛赶进了切蒂斯格尔邦的一处避难所，将它们锁在里面。报道称，有18头牛窒息而死。
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