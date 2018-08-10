印度数名部长评估RCEP 美媒：担心中国商品涌入

美媒称，据知情人士透露，一个由数名印度部长组成的小组将召开会议，考虑多个部门对北京提出的一项亚洲贸易协定的意见，这些部门担心大量中国进口商品涌入印度。





据彭博新闻社网站 8 月 9 日报道，因此事的非公开性而要求匿名的知情人士称，这个由商业部长苏雷什 · 普拉布牵头的小组将于 8 月 10 日开会商讨钢铁、制药、农业、电子、重工业、纺织和化工等部门对区域全面经济伙伴关系协定（ RCEP ）的担忧。

知情人士说，印度总理纳伦德拉 · 莫迪的政府面临包括日本、中国、澳大利亚、新西兰和韩国等国的压力，它们要求其在 2019 年年底前结束谈判。印度迟迟没有采取行动，因为该协定没有规定技术工人的自由流动，与此同时印度则要向一批以制造能力出众而闻名的国家开放市场。鉴于印度拥有大量技术工人，这对新德里来说是一个关键问题。

随着唐纳德

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特朗普总统去年使美国退出了《跨太平洋伙伴关系协定》，并开启一场全面的全球贸易战，涵盖

35

亿人口和超过

22.5

万亿美元国内生产总值的区域全面经济伙伴关系协定旨在捍卫自由贸易。在

8

月底的会议之后，

16

个成员国的部长将在

11

月举行会议。

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