赖清德希望大陆对台应像太阳般温暖 台网友：又鬼话连篇

台媒称，台当局行政机构负责人赖清德8月17日接受台湾《中国时报》专访时，针对两岸关系提出所谓新论述，指出两岸现阶段应该“求同存异”“用对话取代对抗”“用交流取代围堵”。他以“北风和太阳”的寓言故事比喻，希望中国大陆扮演“太阳”，对待台湾应像“太阳”一样温暖。但遭台湾网友讥讽：“农历七月到，又鬼话连篇！”
据台湾《中国时报》8月20日报道，谈到两岸关系问题时，赖清德提出新的两岸政策观点，认为：“两岸关系现阶段应该要求同存异，先搁置争议，因为地理相近、利害相依，应该要用对话取代对抗，交流取代围堵，透过交流增进彼此了解、理解、谅解、和解，然后和平发展，这才是台湾社会的普遍共识。”
报道称，近期两岸关系出现许多变化，包括蔡英文在洛杉矶造访85度C后遭大陆网友抗议，国际航空公司更改对台湾地区称呼，明年台中东亚青运遭取消，“邦交国”生变，台湾地区参与世卫大会受挫等，让两岸关系冷到不能再冷。
赖清德认为，台当局“屡屡释放善意”，希望对岸能够看到这一方面，就像伊索寓言中的“北风与太阳”一样，中国大陆应该当“太阳”，阳光、空气、水是生命需要的三元素，每个人都需要太阳，但是每个人都躲北风躲得远远的，北风越用力吹，会让人衣服穿得更厚、拉得更紧或躲在屋内，中国大陆能了解多少，可能还需要时间。
赖清德也表示，从马英九到蔡英文，台当局都主张和对岸建立友善的关系，透过交流、持续性的协商谈判，建立彼此的关系，这些政策都没有改变，唯一不同是对“九二共识”的看法。
另据台湾中时电子报8月20日报道，8月17日接受《中国时报》专访时，赖清德大谈两岸关系，以“北风和太阳”的寓言故事比喻，希望中国大陆扮演“太阳”，对待台湾应像“太阳”一样温暖，共同为两岸创造“双赢”，达到和平发展的目标。
对于赖清德的说法，台湾网友留言“农历七月到，又鬼话连篇！”“说淦话的本事也是永远不会变”“是你们和他们对抗的”“提分手还希望对方对自己嘘寒问暖？这人是不是太会讲XX”“赖清德怎又再说淦话了！？贵党的假爱台党粉把对岸人骂得如此不堪，却又要人家像太阳一样温暖你！？你要马儿肥却要马儿不吃草！？不愧是台湾第一的淦话王。”
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