俄S-400大甩卖 印度不顾美国态度一口气买5套

印俄两国计划在10月签订购买S-400防空系统的协议，届时印度将以55亿美元（约合378亿人民币）的价格，向俄罗斯买下5套S-400防空导弹系统，且价格比最初谈定的65亿美元狠降10亿美元（约合68.7亿人民币）。
综合俄罗斯卫星通讯社等媒体报道，俄罗斯联邦军事技术合作署主任向媒体透露，印度国防采购委员会将以55亿美元的价格，向俄国购买5套S-400防空导弹系统。
报道称，俄罗斯与印度方面达成共识，拟在10月签订购买S-400防空导弹系统的协议。俄罗斯国防合作负责人说，考虑到两国战略伙伴之间的关系，莫斯科还大幅降低了S-400防空导弹系统最后售出价格。
俄罗斯向印度供应S-400防空导弹系统的最初价格是65亿美元，但10月即将签约的价格比最初价格便宜10亿美元。两国最后将以55亿美元签约，而印度也将在2020年开始接收首批S-400防空导弹系统。
据悉，印度向俄罗斯购买5套S-400防空导弹系统的协议，早在2016年就获得印度国防采购委员会的初步批准。尽管印度向俄购买S-400防空导弹系统可能影响印度和美国的国防合作关系，但印度国防部长希塔拉曼早在6月初就说，莫斯科和新德里已经进入S-400防空导弹系统协议谈判的最后阶段。
除了印度，土耳其向俄罗斯购买S-400防空导弹系统一事近日也有新进展。俄罗斯国防产品出口公司官员21日说，俄罗斯将从明年开始向土耳其交付S-400防空导弹系统。
这一交付日期比俄罗斯方面先前给出的日期提前大约一年。去年，S-400防空导弹系统的生产方、俄罗斯国家技术集团公司说，将从2020年起向土耳其交付这一防空导弹系统。
据悉，S-400防空导弹系统是在S-300防空导弹系统基础上改进而成的俄制第四代最新型防空导弹系统，2007年列装俄军，用以摧毁各种先进空天攻击武器。每套系统可同时制导72枚导弹，打击36个目标，射程范围达400公里，被认为是俄军迄今为止最先进的防空系统。
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