强生公司爽身粉致癌案判决：赔偿22人47亿美元

当地时间8月22日，美国密苏里州圣路易斯市巡回法院的一名法官确认，22名女性针对强生爽身粉致癌的指控判决成立，判决涉及赔偿金额为46.9亿美元。强生公司表示将对此判决结果进行上诉。
8月23日，强生公司在一份声明中表示，公司将继续寻求上诉补救措施。强生否认原告指控，称其产品使用的滑石粉是安全的，此前该公司还表示，有信心在上诉时推翻判决。
在8月22日晚，圣路易斯市巡回法院的Rex Burlison法官确认了今年7月12日陪审团的决定，认定原告22名女性胜诉，其中6名已经去世。
Burlison法官在判决书中写道：“法院认为没有正当理由推迟宣判，因为我在此证明，这是上诉的最终判决。”
美国民事案件中的被告，通常可以提出所谓的“审判后动议”，要求审判法庭法官减轻判决或将其完全放弃，但强生并未提出此类动议。强生现在可以做的，是向美国密苏里州上诉法院提请审理案件。
据路透社7月13日消息，美国密苏里州一个陪审团认为：22名女性对强生公司滑石粉产品（包括强生婴儿爽身粉）包含石棉并造成她们患癌的指控是有效的，责令强生支付5.5亿美元补偿性赔偿，以及41.4亿美元惩罚性赔偿。
强生此次面临的赔偿总额为46.9亿美元，是截至目前在滑石粉维权案件中最高的赔偿金额。
该案的审理历时超过5周，陪审团在作出判决之前，听取了控辩双方近12位专家的证词。
22位女性和他们的家人表示，曾长期使用强生的婴儿爽身粉及其他含滑石粉的美容产品。他们指控强生，至少从上世纪70年代开始，就已经知道其产品中含有石棉，但未对消费者作出警告。
原告22名女性的律师Mark Lanier在一份声明中表示，他相信上诉将维持判决，“我们希望这一判决能迫使强生公司采取负责任的有效行动，承认使用滑石粉的固有危险，特别是强生的婴儿爽身粉和类似产品。”
该判决是迄今为止指控强生婴儿爽身粉等产品致癌最大金额的判决。8月份的一份监管文件显示，强生公司在美国全国范围内面临着超过10600件与滑石粉有关的诉讼案例。
2012年，美国密苏里州圣路易斯法院判决强生支付一名维吉尼亚州女性1.1亿美元。这名女性2012年被诊断出罹患卵巢癌。
2016年2月，强生被判向美国阿拉巴马州女子杰奎琳·福克斯的家人支付7200万美元赔偿金。该名女子已因罹患卵巢癌而去世，而她的去世被认为与其持续使用强生的婴儿爽身粉和沐浴露有关。
同年，美国圣路易斯市的一个陪审团曾裁定强生公司向一位卵巢癌患赔偿5500万美元。该案的原告是一名因患有卵巢癌而不得不切除子宫的女性。
2017年8月，一名女性状告强生婴儿爽身粉中的滑石粉导致其罹患卵巢癌。强生公司被判赔偿4.17亿美元。
不过，在此后强生公司的上诉中，也经常出现法院推翻天价罚单判决的情形。
在此前的多起诉讼中，强生始终坚持认为，通过全面的研究没有发现卵巢癌与滑石粉之间的关系。在一份声明中，强生发言人古德里奇表示，尽管公司对受卵巢癌影响的患者感到同情，但科学为强生的婴儿爽身粉安全性提供支持。古德里奇表示，公司正在对其他在美国的审判做准备，将会持续捍卫其产品的安全性。
滑石粉究竟是否致癌目前在医学领域仍有争议，就当前研究结果看来，能否做出确定性的结论还是个未知数。
据《纽约时报》报道，2016年美国癌症研究协会（American Association for Cancer Research）发表的一篇关于非裔美国女性的流行病学研究发现，在私处使用爽身粉的非裔美国女性中，侵袭性上皮性卵巢癌（invasive epithelial ovarian cancer）的风险有所增加。研究还表明，滑石粉颗粒吸入人体时可能会产生炎症反应。
但另一项经过长期跟踪的研究没有证明爽身粉与卵巢癌之间的关联。美国国家癌症研究所（National Cancer Institute）在其官方网站发布的研究报告中称，“现有的证据不足以证明滑石粉和卵巢癌之间的关系。”
但由于滑石粉原料中会伴有石棉类杂质，而石棉已被国际公认为致癌物，因此各国各地区对滑石粉作为化妆品原料使用时，均会对其石棉残留物进行严格的控制要求。
原食药监总局曾经就滑石粉产品发布过相关要求，规定“滑石粉中不得检出石棉”，且“在粉状产品的生产和使用过程中，应使粉末远离鼻和口”。
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