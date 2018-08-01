中国拟为外资收购划定清晰界线

7月30日中国商务部发布了《关于修改<外国投资者对上市公司战略投资管理办法>的决定（征求意见稿）》，引发外媒关注。据英国《金融时报》网站7月30日报道，7月30日公布的投资规则修订草案扩大了中国正式的安全审查程序所涵盖的外国投资范围。然而，在其他方面，中国的修订草案降低了针对外国投资的壁垒。对上市公司进行战略投资的外国投资者需要满足的自身实有资产总额最低要求由此前的1亿美元降至5000万美元。
报道称，按照修订草案，外国投资者通过战略投资方式取得的上市公司A股股份12个月内不得转让，此前为三年内不得转让。修订草案公开征求意见的最后期限为8月29日。
咨询机构特里维尤姆中国公司的安德鲁·波尔克说：“这一举措符合中国的两大趋势：加速开放金融市场，以及对经济方面的国家安全越发担忧。在外国投资方面，中国希望就什么允许、什么不允许划定更清晰的界线。”
虽然美国总统特朗普最近排除了对中国投资实行一种严格的新审查机制的可能性，但美国议员正在收紧当前的国家安全审查程序。
报道称，北京正在采取一项微妙的平衡举措。在特朗普威胁要因所谓的知识产权窃取行为而对中国出口商品征收额外关税之际，中国政府希望吸引更多海外投资。
在很多美欧批评人士指责中国是世界上最封闭的经济体之一时，中国政府希望人们看到，它正在令投资环境变得更加自由。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost