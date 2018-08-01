MH370失联：马来西亚政府拟惩处值班空管人员

马来西亚交通部8月1日发表声明称，MH370航班失联当天，值班的空中交通管制员没有按照标准作业程序处理飞机失联事件，将面临惩处措施。
据俄罗斯卫星网等多家外媒报道，报道称，马来西亚政府将成立一个内部委员会，以决定对当天吉隆坡国际机场的当值航空调度员采取何种措施，最终结果将在一个月后公布。
文章称，马来西亚交通部长表示，“MH370的调查报告显示，（空管人员）存在违反标准工作流程的情况，因此应该对其采取措施。然而，当时航空调度员受民航局管理，而现在则受马来西亚民航机构（CAAM）管理，情况因此变得复杂，政府将等待该内部委员会的决定。”
此前，马来西亚政府于7月30日召开发布会，公布MH370航班最新调查报告。报告指出，MH370从马来西亚飞经越南时，空中交通管制方由吉隆坡空中交通管制中心转移至胡志明空中交通管制中心。胡志明空中交通管制中心没有在预估转移时间的前5分钟与MH370航班建立双向通信，并且没有通知吉隆坡空中交通管制中心。
报告称，吉隆坡空中交通管制中心则完全依赖由马来西亚航空公司飞行行动中心提供的飞机位置信息，而不与其他空中交通管制机构进行核对。该中心空中交通管制员没有按照标准作业程序及时启动三个标准紧急阶段。没有任何记录表明，该中心管制员采取任何行动向联合空中交通管制中心（JATCC）发出警报。没有证据表明，吉隆坡空中交通管制中心的空中交通管制员一直在监视雷达。
报告的结论称，这些错误导致相关部门对飞机航向的改变后知后觉，飞机突然偏离路线并转向印度洋方向。
鉴于此事，马来西亚民航局局长阿札鲁汀于当地时间7月31日递交了辞呈。阿札鲁汀称，他要为MH370客机失踪事件负责。“报告有指出，吉隆坡空中交通管制中心空中交通管制员没有按照标准作业程序及时启动三个标准紧急阶段，因此，我怀着遗憾的心情决定辞去马来西亚民航局局长职务，辞呈将在即日起14天之内生效。”
2014年3月8日，载有239人的MH370飞机从吉隆坡飞往北京的途中失踪。其中乘客227名，机组人员12人。227名乘客中，大陆153人、台湾1人。客机失踪后，多国组织大规模的搜救行动，但迄今为止一直未发现客机下落。
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