委内瑞拉经济连年衰退 马杜罗：所有尝试均告失败

委内瑞拉经济连年衰退、恶性通货膨胀肆虐，加上该国食品药品匮乏、公共服务体系瘫痪，已严重影响国民日常生活。
国际货币基金组织（IMF）更预测，至今年底，委内瑞拉通货膨胀率将达到1000000%。
“我们迄今尝试的所有生产模式都失败了，而我们都责无旁贷。”当地时间7月30日，委内瑞拉总统马杜罗在统社党第四次全代会上，向公众承认了政府经济政策上的“失败”。
据法新社8月1日报道，马杜罗在30日晚还表示，“别抱怨了，不管有没有（外部）侵略或封锁，我们都要让委内瑞拉成为一个经济强国。”
“同志们，别再抱怨了，我们需要解决问题！”
今年5月，马杜罗在一场受美国谴责的总统大选中获得连任，展开新的六年任期。他将物价飙涨与食物与药品短缺归咎于反对派和华盛顿领导的“经济战争”。
不过，福布斯网站评论称，马杜罗这次的言论，“出人意料地违背了统社党的剧本”，没有把委内瑞拉的问题归咎于华盛顿。
在委内瑞拉，通货膨胀已经脱离了正常轨道，货币严重贬值导致了“人人都是百万富翁，但工资只买得起一公斤肉”的奇景；“以物易物”成为该国民众日常生活的写照。
除了通货膨胀问题，IMF还预测委内瑞拉今年的GDP将下降18%，这也意味着该国国内生产总值（GDP）将连续第四年出现两位数的下滑。
为了抑制物价上涨，近年来委内瑞拉政府采取多项措施，包括将水泥、钢铁等诸多产业国有化、接收了包括连锁超市在内的数百家企业，最近甚至还出动了军队管控街头市集。
此外，该国还规定了各类商品的价格，并对外汇实行垄断政策。
马杜罗表示：“我估计，还要两年左右的时间，才能在不影响社会安全及保障下，达到高度稳定的状态并看到首个经济繁荣的新迹象。”
然而，就在马杜罗发表言论的翌日，7月31日，委内瑞拉首都加拉加斯发生大规模停电，80%的居民受到影响。
美联社称，虽然在该国其他地区，停电或停水是家常便饭，但首都发生大规模停电却是罕见的。
在恢复通电后，马杜罗在面向全国的电视讲话中承诺将改革汽油政策。据彭博社报道，马杜罗承诺在新政策下“我们将会有足够的资金、现金，在国家投资我们所需要的一切，我们会有多余的钱。”
但他并没有提供这项计划的细节。
报道称，委内瑞拉的石油储备量超过沙特阿拉伯，该国一直向本国公民提供世界上最便宜的汽油，慷慨的国家补贴也使得水电等公用事业基本上是免费的。
但经过多年挥霍无度的政策和管理不善，执政的统社党如今承诺做出调整，以遏制恶性通货膨胀和严重的经济萧条。
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