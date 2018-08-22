马国媒体不满新加坡小贩申遗

政府要为小贩文化申遗，引来马来西亚网民非议，指新加坡小贩水平不高，也缺乏特色，所以没资格申遗；大马名厨也批评这是“缺乏自信和傲慢”的表现，也称我国小贩文化千篇一律。
总理李显龙日前在国庆群众大会上宣布，我国将在明年3月再次申遗，希望“新加坡小贩文化”能获选入联合国教科文组织“非物质文化遗产代表名录”。
马来西亚《星报》报道，大马名厨旺师傅对此甚有意见，他说：“只有对自己缺乏信心的人才会做这么多事来寻求认可。”
“向世界宣布你有这个那个，是不必要的做法，这么做显得傲慢。”
他说，食物是无国界的，而不是争由谁所拥有。
“新加坡的小贩文化局限在在几栋建筑物内，但在马来西亚，小贩文化非常广泛，在市区和郊区都能找到。这就是我们对比他们的独特性，他们的千篇一律，小贩中心美观但无味。”
这一评论引发了两国网民激烈交锋，争辩不休。
针对这起风波，新加坡美食家林益民则说，申遗一事见仁见智。
“每个人看待这件事的角度不同，而对于新加坡，相信是认为有信心申请得到才这么做。”
他认为，申遗并不算是为了增强信心，而是为了发扬小贩文化。
“新加坡小贩美食很多，各有特色，而且也是国际性的美食，这是值得让人认识的。”
他补充，民以食为天，食物能够让大家更认识新加坡，因此这是应该要争取的。
大马网民反对意见没根据
新加坡巡回大使许通美教授指出，政府申请将小贩文化列入“非物质文化遗产代表名录”时，并不打算包括具体小贩美食，因此马来西亚网民的反对意见其实没有根据。
许通美教授接受《联合晚报》记者访问指出，新加坡人最爱的小贩美食，有很多是和邻国共享的，如果尝试为具体美食申遗，会有问题。
“我们独有的是小贩中心，这是你在其他国家都看不到的……我们把来自不同文化的美食放到到同一个屋檐下，以它们原有的形态和特征传承下去，这才是我们小贩文化的核心。”
大马、新加坡小贩美食 各有特色
常驻中国北京的摄影师赵益峰（38岁）无论是回到马来西亚的家乡，还是到成长的新加坡，总能找到自己在外国想念的小贩美食。
“在我看来，两国的小贩文化都很神奇。我生在马来西亚，长在新加坡……这两个国家我不论回到哪一个，都能找到自己想念的美食。”
赵益峰说，新加坡的海南鸡饭、炒菜头粿以及黄姜饭所向披靡，他回到马来西亚的则会垂涎于炒粿条、阿参叻沙以及云吞面。
“新加坡在推销本地美食上做得很出色，近年我的外国朋友对新加坡小贩美食比马来西亚的更熟悉一些。在我看来，两国美食各有千秋，不论是维持品质的一致性以及确保负担得起的价格，都比我去过的很多国家都要好。”
大马网民批评新国小贩食物
水平不高
近百名大马网民批评新加坡小贩食物水平不高、缺乏特色，而且大多需要食客自助缺乏人情味；一些也认为，大马槟城小贩才别具特色，新加坡小贩申遗完全是“怕输”行为。
大马网民张元顺（译音）就质疑新加坡没有真正原创的小贩美食，都是取自或者抄自邻国。
网民Felicia Sue则对小贩中心的服务颇有微词，她说：“你在新加坡小贩中心吃饭得自己去点餐，然后自己拿回座位，卖饮料的大叔大婶也很不友善……新加坡的小贩中心哪里有文化可言？”
也有网民认为，大马槟城的小贩才别具特色。Kevin Chan认为当地小贩保留了从家里推车上街做生意的传统，小贩能讲多种语言并在街头谋生，才是最好的小贩美食体验，具备申遗的资格。
另一名网民Ramesh调侃说，新加坡申遗是将“怕输精神”国际化。（中国报)
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