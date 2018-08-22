中国广东一小贩长刀当街砍杀城管 施暴视频曝光

8月21日，中国广东省佛山市高明区下午发生血腥命案，一位卖豆腐花的小贩，怀疑与城管发生争执，小贩用长刀当街追打一名保安服务公司人员，之后再砍杀另一人，林姓疑犯之后自首。
据大陆媒体8月22日消息，目击者称，15时左右，小贩拿了一把刀，好长好长的。 据目击者用手机拍下视频，可以见到，小贩身穿暗红色T恤，在将一名城管追到一角后，又返回到已经受伤，躺在墙边的的另一名城管，将长刀高高举起，重重连砍了身穿制服的城管三刀，后转身离开。
当地市民都认识这名小贩，小贩在当区做生意至少2年了。 8月21日18时，佛山市公安局高明区分局发布通告，称15时许，110接群众报警：高明区荷城街道益和街一名男子持刀伤人。经警方初步调查，死者何某（男，38岁，广西藤县人）是佛山市佛明保安服务有限公司保安。嫌疑人林某，男48岁，鹤山市人，随后自首被警方控制。
公安公布说，迅速调派巡警、派出所、刑侦相关警种及医院急救人员赶到现场处置，经医护人员现场确认，受伤男子已死亡。案件在进一步侦办中。（多维新闻）
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