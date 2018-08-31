世界五大最佳“退休天堂”：花销不多 悠游自在

爱尔兰《新岛周报》刊文称，美国《国际生活》杂志最近发布的一份世界五大最佳退休天堂名单，其中就包括东南亚国家柬埔寨、中美洲的巴拿马与哥斯达黎加、南美洲的厄瓜多尔及欧洲的葡萄牙。一对夫妻凡在这些地方落户，每个月只需花费不到2500美元（或相当于每年3万美元），就能过着很好的生活。
文章摘编如下：
现代生活节奏快、人们工作压力大，许多人总希望在忙忙碌碌工作赚了足够的钱后，就能前往一个让自己好好休息、享清福的地方，以便轻松欢度无忧无虑的退休生活。
根据美国国务院最近发布的一份数据显示，有多达870万名美国人辞掉工作后，即选择离乡背井到日常生活开销比较低的国家，过着简单无忧的生活。
美国《国际生活》杂志最近发布的一份世界五大最佳退休天堂名单，其中就包括东南亚国家柬埔寨、中美洲的巴拿马与哥斯达黎加、南美洲的厄瓜多尔及欧洲的葡萄牙。一对夫妻凡在这些地方落户，每个月只需花费不到2500美元（或相当于每年3万美元），就能过着很好的生活。
在上述世界五大最佳退休天堂名单中，哥斯达黎加以其安全、美丽及多元的生活方式等优越条件而名列榜首。根据《国际生活》公布的年度全球退休指数显示，柬埔寨已连续3年蝉联世上生活成本最低国家的首位。该杂志执行编辑史蒂芬透露，在这个国家，您只要花上最少的钱，就可以有更好的生活。
史蒂芬说：“入住柬埔寨首都金边，您不仅能与法国殖民时期遗留下来的古色古香建筑物为伍，还能在绿意盎然的林荫大道及富丽堂皇的古堡、圣殿漫步，这不愧是一个值得大家细心去探索的好地方。来到这儿，还能徜徉在充满活力的艺术特区，并逛逛一些别致的商店。”
在金边市中心，租下一房、一厕所及拥有露天的公寓，每月只需花费250美元，至于水电费、垃圾费、燃料费和饮用水的开销，合计每月只需80至100美元。在闻名国际的高级餐厅吃个晚餐，每人只需花费10美元左右。每个月花上200美元，就能买到各类新鲜食材、水果及蔬菜。
巴拿马则是另一个吸引各国退休人士（尤其是美国）前往生活的好地方，不仅是因为该国多个城市的通用语言及货币是英语及美元外，其国际机场更有飞往世界多国的不同航班；此外，那儿也少不了美丽的海滩及可供度假的海滨胜地如佩达西镇。
在这个镇上，吃顿午餐每人只需3至7美元，晚餐的花费则是每人6到12美元。一瓶啤酒的售价为1至2美元，请个家庭女工来清理房子半天，只需15美元。
至于在南美洲的春城——厄瓜多尔，不仅有不受污染的海滨，还有繁华又不失宁静的山村。位于厄瓜多尔南部的昆卡（Cuenca）是厄瓜多尔境内的第三大城市，也是联合国教科文组织世界遗产之一。
它不仅富历史的生活气息，仍有完整的西班牙式建筑、美丽的公园及干净的街道，也是美国移民首选的退休地。
此外，史蒂芬也说，西欧国家葡萄牙因其生活成本低及丰富的历史古迹，加上拥有温和的气候及多元景观，已让该国成为吸引美国退休人士争相移居的福地。
以下是个人或夫妻在世界五大最佳退休天堂的每月开销（以美元计）
柬埔寨：夫妻开销2000，个人开销1150；
巴拿马：夫妻开销1665，个人开销1391；
厄瓜多尔：夫妻开销1680，个人开销1440；
哥斯达黎加：夫妻开销2000，个人开销1500；
葡萄牙：夫妻开销2034，个人开销146。
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