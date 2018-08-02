东盟会议将在新加坡上演多边外交战？朝韩中美是否要谈“终战宣言”备受瞩目

“新加坡将上演多边外交战，各方能否开启‘终战宣言’谈判？”据韩国MBC电视台8月1日报道，东盟外长会及系列会议将从今日起在新加坡举行，由于朝韩中美等国都将出席本次系列会议，因此各方能否利用这次机会商讨“终战宣言”备受外界瞩目。韩国外长康京和7月31日在受访时明确表达了对此次系列会议的期待。但舆论认为，鉴于目前有关各方在“终战宣言”问题上的立场存在一定差距，因此在新加坡正式举行四国外长会的可能性并不大。
据了解，本次东盟外长会及系列会议期间，将举行多场双边及多边会议，其中朝鲜将派外相李勇浩参加于4日举行的第25届东盟地区论坛(ARF)。韩联社8月1日援引消息人士的说法称，李勇浩已预订3日凌晨从北京飞往新加坡的中国国际航空航班。据预测， 他有可能在新加坡会见中国外长王毅，并在出席ARF会议期间，与韩国等国就朝美首脑会谈无核化共识进行商讨，要求各方放宽对朝制裁，并呼吁尽早签署“终战宣言”，保障朝鲜体制安全。
不过韩国媒体认为，在此次ARF期间，最引人关注的不只是朝韩间的接触，朝美外交官是否能举行会谈也是焦点之一。据称，朝鲜正积极协调在新加坡与5-6个国家举行双边会谈，这其中就包括与美国国务卿蓬佩奥的接触。朝鲜近期接连做出拆除西海卫星发射场、送还美军遗骸等有利于朝美对话的举动，增大了朝美会谈的可能性。据路透社报道，美国国务院本周二表示，对蓬佩奥与朝鲜官员举行会晤的可能性持开放态度。有分析称，若朝美双方能在新加坡实现会谈，很有可能会再以朝韩美三方或朝韩中美四方会谈的形式探讨“终战宣言”问题。不过韩国MBC电视台8月1日称，由于在签订“终战宣言”问题上，各国之间还存在较大分歧，因此朝韩中美四国外长坐在一起探讨该问题的难度较大。但韩国仍在力争协调各方，争取通过各种形式就签订“终战宣言”问题进行磋商。据韩国YTN电视台报道，韩国外长康京和7月31日在前往新加坡前接受记者采访时表示，“终战宣言”是韩国重要的外交课题，将充分利用参加ARF的机会积极推进此事的发展，称韩国将就半岛无核化、构建半岛和平机制等问题与主要国家进行具体协商，积极交换意见。
就在各方积极筹备外交会晤的同时，上月27日从朝鲜接收的55具美军遗骸回国仪式8月1日在韩国乌山美军基地举行。韩国防长宋永武、韩美联合司令部司令文森特·布鲁克斯、美国驻韩国大使哈里斯等500余名韩美相关人士出席了该仪式。仪式结束后，美军C-17战略运输机把遗骸运往夏威夷希卡姆空军基地，美国副总统彭斯将前往机场迎接。
而韩朝间为落实《板门店宣言》而进行的交流活动也在持续推进。朝中社8月1日对两国前一天在板门店举行将军级军事会谈的消息给予关注，称双方认真探讨了关于缓解半岛军事紧张和消除战争危险的迫切问题，并商定今后继续协商解决有关事项。韩媒称，韩朝在此次会谈中就解除共同警备区内武装等问题达成共识。此外，韩国官员8月1日还前往朝鲜金刚山检查了离散家属团聚活动场所的维护情况。
另据韩联社8月1日报道，针对此前媒体上关于韩国情报首长近日将访朝，争取在8月底提前举行韩朝首脑此前计划举行的秋季会谈的说法，青瓦台官员当天表示，迄今为止尚未讨论有关事宜，韩朝之间的事务进展时快时慢，要双方发挥高度政治智慧视情况而定，目前难以预测“文金会”的时间。（环球网）
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