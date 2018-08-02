日首艘新型宙斯盾舰下水：自嗨“超级力量” 再曝军事野心

据日本《产经新闻》7月31日报道称，日本海上自卫队新型“宙斯盾”舰下水仪式30日在横滨市内举行，新舰被命名为“摩耶”号，预计2020年3月服役。海上自卫队计划拥有8艘“宙斯盾”舰，“摩耶”号为第7艘。“摩耶”号将首次具备实时共享敌方导弹、飞机位置的“协同作战能力”（CEC）。报道认为，在日本周边空域不断受到威胁的背景下，日本需要建立起世界首屈一指的防空能力。
报道称，曾担任海上自卫队护卫舰队司令的池田德宏表示：“‘宙斯盾’舰是象征一个国家军力的‘超级力量’。威慑力和运用效果不可估量。”CEC是一种即使自己舰艇雷达没有探测到，只要己方其他雷达探测到就可以拦截的网络系统，是海上自卫队多年来的心愿。池田说：“比起依赖一艘舰艇的探测能力来，共享多艘‘宙斯盾’舰情报，更能为拦截争取时间。”
确定搭载CEC的只有“摩耶”号和2021年服役的第8艘新型“宙斯盾”舰，但防卫省还考虑与航空自卫队的E-2D预警机和美军舰艇共享情报。报道认为，日本周边国家正在迅速增强弹道导弹和巡航导弹力量，要进行对抗，离不开日美构建高度的拦截网络。
“摩耶”号也是首艘服役时就具备弹道导弹防御（BMD）能力的“宙斯盾”舰。它搭载最新的战斗系统，具备发射日美两国正在联合开发的“标准”-3 Block 2A新型拦截导弹的能力。与现行的Block 1A相比，Block 2A射程约提升一倍，可以在更安全的海域开展拦截作战。
另据美国《防务新闻》周刊网站7月30日报道成，随着日本继续加强防务力量，该国首艘拥有弹道导弹防御能力的新型导弹驱逐舰进行了试水。
美媒援引日本防卫省的说法称，日本海上自卫队订购的2艘27DDG级驱逐舰中的第一艘“摩耶”号在位于横滨的日本海事联合公司矶子造船厂举行了下水仪式，日本防卫大臣小野寺五典出席了此次仪式。
报道称，这艘新型驱逐舰重8200吨、长170米，配备了“宙斯盾”基线J7战斗系统和诺思罗普-格鲁曼公司生产的AN/SPQ-9B雷达系统，该雷达系统能够在强干扰环境中发现并追踪低空飞行、高速及难以侦测的反舰导弹目标。“宙斯盾”基线J7战斗系统相当于日本版的“宙斯盾”基线9/BMD 5.1系统。
这款驱逐舰还能够发射目前由美国和日本联合研发的用于弹道导弹防御的“标准”-3 Block 2A导弹。同时，日本也被视为是“标准”-6导弹的潜在客户，这种导弹可用于对付空中、水面和某些类型的弹道导弹目标。
日本报纸《每日新闻》此前曾报道说，27DDG级驱逐舰将配备协同作战能力系统。根据一项价值15亿美元的对外军售计划，美国国务院在2015年8月批准日本采购协同作战能力（CEC）系统。该军售案还包括“宙斯盾”基线9系统、AN/SPQ-9B雷达系统和其他与这2艘战舰相关的设备。
该报还报道说，日本正考虑为其由诺斯罗普-格鲁曼公司生产的E-2D“鹰眼”预警机装备CEC系统，这样可以把飞机和战舰的侦测及追踪传感器连接起来，为战舰和战斗机提供“综合火力控制能力”，以抵御空中和导弹威胁。
日本订购了4架E-2D“鹰眼”预警机，这些预警机都将于2020年交付。
预计“摩耶”号驱逐舰将在2020年进入日本海上自卫队服役，迄今尚未命名的第2艘该型驱逐舰将在2019年下水，2021年开始服役。
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