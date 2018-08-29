德国反移民游行爆发冲突 出现“希特勒”经典手势

开姆尼茨骚乱？到底发生了什么？
据《欧洲时报》报道，上周末，德国开姆尼茨市全城庆祝该市875周岁生日。然而，一场殴斗中致命的一刀，不仅使这一庆典在星期日提前5个小时结束，也使得全城陷入了排外情绪的阴霾。
当地时间周日凌晨4时左右，来自不同国家的10人在街头斗殴。随后，一名德国人伤重不治，另有两名德国人也受重伤。
针对此次斗殴事件，当地警方最初逮捕了一名伊拉克籍男子和一名叙利亚籍男子。
事情到此为止了？当然没有。
当日下午，约八百右翼人士冲上街头游行示威并攻击警察和外国人。周一下午，开姆尼茨街头还出现了一伙规模约在1000人左右的左翼游行队伍。但同时，右翼游行已经扩大至5000人的规模。两队人马相遇后爆发了大规模冲突。
而据《明镜》周刊28日最新消息，在示威游行中，有几位极右翼分子甚至做出了“希特勒”的标志性手势。根据警方消息，已找到其详细个人信息，并已以“作出违宪手势”为由对其展开调查。但德新社称，目前暂时没有人被捕。
事件发生后，联邦政府迅速表态，“以最强烈的态度”谴责这种“狩猎”外国人的行径。德国政府发言人斯蒂芬·赛贝特表示，“发起这样的集会，狩猎其他外貌、其他来源的人，试图在街头散播仇恨——我们绝不接受。”
德国总理默克尔周二也表示，坚决谴责暴动的极右翼抗议活动。默克尔还称，这种“街头仇恨”在德国没有地位。
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