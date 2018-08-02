美国警察用虚假社交媒体账号监视黑人权益人士！据英国《卫报》8月1日报道，美国田纳西州孟菲斯市警方近日公布的大量档案表明，当地警方一直在悄悄监视黑人权益组织“黑人的命也是命”活动人士。警方持有当地数十名活动人士的档案材料、详细介绍他们的演示文稿及其知名同事的名单。
据报道，孟菲斯市的黑人活动人士基德兰·弗兰克林一直知道警方在监视自己——每次当地举行抗议活动，他总是第一个被逮捕。弗兰克林及其律师表示，警察有时会等在他的办公室外，坐在无牌的汽车里等着他离开。在公共场所，弗兰克林会被从未见过的警察直呼其名，这是为暗示他“警方知道他所有的底细”。而在警方近日公布的档案文件中，弗兰克林的名字更是无处不在。他对《卫报》表示，警方的此类做法“令人悲哀”且“有时有点吓人”。
《卫报》称，许多此类个人信息似乎都是警方通过一个名为“鲍勃·史密斯”的虚假脸书账号获得。该账号被用于查看私人网帖、加入私人团体并假装权益团体的成员。在一个案例中，警方以“鲍勃·史密斯”的身份收集为权益人士网帖点赞的所有用户信息。
这一监视项目由孟菲斯警局的国土安全办公室实施，官员表示开展此类项目的初衷“旨在应对孟菲斯警局或孟菲斯市受到的威胁”。美国公民自由联盟称，孟菲斯警方从2016年开始关注类似抗议组织和个人，因为当时抗议警方的示威活动呈现出井喷之势。其举措包括每日发布简要通报，告知潜在的抗议或知名抗议者信息。该组织认为警方的监控活动涉嫌侵权，目前已提起诉讼。起诉方还指出，40年前的一份法庭判决已指出，警方不得随意监视某组织，除其对社会造成实际危害。
孟菲斯当地媒体称，当地警方监视权益人士的历史可追溯至民权运动时期。孟菲斯警方对美国公民自由联盟的指控予以否认，并表示他们并非意在限制言论自由。警方认为自己的行为没有违反宪法。
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