打造战场亚马逊 美军或用无人机取代驴子实施补给

据英国《泰晤士报》网站7月21日报道称，美国海军陆战队的战斗分队已经配备了小型无人机，用于监视和实施战场攻击。
报道称，现在他们想要使用更大的无人机把食物、燃料和弹药运到他们所在的世界上任何地方。
得益于无人机技术的迅猛发展，美国海军陆战队有望在明年实现他们的愿望。它已向无人机研制厂商提出要求，订制能够承载500磅（合227公斤）设备飞行6英里以上的无人机。大多数商用无人机只能运载40磅货物。
报道称，美国海军陆战队在世界上一些最偏远的地方服役，包括叙利亚东北部、伊拉克和阿富汗。为这些部队提供补给需要组织运用运输机和卡车的复杂后勤行动，且经常面临各种危险。
驻阿富汗山区的美军甚至用驴子来运输食物和补给。新型补给无人机的任务之一将是运输战场配给物资，其中包括所谓的“即食饭”。这种战地口粮能为士兵提供约1250卡路里热量。现在海军陆战队想要一款可以在30分钟内从箱子里拿出来并准备好起飞的轻型无人机。
根据向私营公司提出的要求，它必须能够随时并在任何环境条件下作业。
去年美国陆军也开始考虑使用无人机向作战部队提供补给，并把该计划称作“战场上的亚马逊”。
报道认为，海军陆战队版本的补给无人机估计会具有快速周转能力，能够在短时间内多次往返运输物资。
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