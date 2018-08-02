大阪向旧金山发通牒:不撤慰安妇像就解除友好城市

“友好城市不再友好？”日本大阪市政府7月31日称，市长吉村洋文已于几天前向美国旧金山市市长发出信函，要求旧金山不再把“慰安妇”雕像等作为该市公物。吉村洋文还在信中发出“最后通牒”称，如果今年9月底前旧金山市还没有撤销“慰安妇”雕像的公物地位，大阪将解除与旧金山长达60年的友好城市关系。
日本《朝日新闻》称，去年9月，美国民间华裔团体和白人团体在旧金山市内的唐人街附近设立象征“慰安妇”问题的少女雕像和讲述“慰安妇”事件的石碑。碑文中批判日军二战时“迫使数十万女性沦为性奴”。吉村洋文曾对此表示抗议，称其“违背日本政府的见解”。但时任旧金山市第一位华裔市长李孟贤不但没下令撤除“慰安妇”雕像和石碑等，还于去年11月在接受赠送的文件上签名，将“慰安妇”雕像和石碑变为旧金山市公物。当时吉村洋文就决定解除与旧金山的友好城市关系，但不久李孟贤突然去世，此事也暂时搁置。此次吉村信函的收件人是今年7月刚上任的旧金山新市长伦敦·布里德。
据报道，吉村在信件中称，与“慰安妇”雕像一同设立的碑文，是在“将不确定的、单方面的主张如同历史事实一般记述”。信中还写道，“如果不再将‘慰安妇’雕像和石碑作为旧金山市公物，则可像过去一样友好交流”，“如果新市长的决定和前市长相同，将不得不解除友好关系”。
据悉，在美国雕像和建筑等一旦被确立为公物，就不能随便拆除。旧金山是美国首个设立象征“慰安妇”问题少女雕像的大城市。自从去年9月雕像揭幕以来，日本就一直极力反对并要求拆除。旧金山市的雕像为来自中国、韩国和菲律宾的三位少女彼此背对着手拉手，表情凝重地看向前方。日本政府将其解读为中韩菲三国联手展开对日舆论攻击，极力否认“慰安妇”历史并用各种手段向旧金山市政府施压。
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