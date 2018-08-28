马克龙：法国已准备好对叙利亚发起新一轮打击

据俄罗斯卫星通讯社报道，马克龙周一对法国外交官发表演讲说，法国已经做好进一步打击叙利亚的准备，以应对大马士革使用化学武器。马克龙当天说，“如果（叙利亚）被证实使用了新的化武，那我们会继续进行打击。”
马克龙指出，他从未坚决要求叙利亚总统巴沙尔·阿萨德以辞职换取法国对叙进行人道主义援助。但他在演讲中表示，未来在阿萨德手中留下权力“将会是一个糟糕的错误”。“法国无权任命叙利亚未来的领导人……但是，确保叙利亚人民能够做到这一点是我们的责任，也是我们的利益所在。”马克龙说。
马克龙进一步表示，他担心叙利亚伊德利卜省发生严重人道主义危机，因此，法国希望俄罗斯和土耳其能够向叙利亚当局施压，以应对伊德利卜省的局势。
马克龙同时认为，法国与俄罗斯就叙利亚问题建立的协调机制取得初步成果，尤其是在人道主义救援领域。他说，“在圣彼得堡与俄方建立的叙利亚问题协调机制已经发挥初步成效，其中包括在人道主义救援领域。”
马克龙强调，叙利亚问题小集团会议将在9月再次举行，美国、英国、德国、沙特和其他国家将派员出席。他表示，“西方与阿拉伯国家，以及俄罗斯、土耳其、伊朗三个叙利亚停火担保国要存异求同，这一建议是法国首先提出的。”
俄国防部发言人柯纳申科夫25日表示，美军伯克级宙斯盾导弹驱逐舰“苏利文”号数日之前就已经部署在波斯湾。根据俄罗斯国防部数据，该驱逐舰搭载有56枚巡航导弹。此外，美军一架载有24枚巡航导弹的B-1轰炸机也已部署在卡塔尔阿尔迪德空军基地。
据悉，今年4月，美国、英国和法国对叙利亚发起军事打击，该次空袭被称为对4月7日所谓“叙利亚政府使用毒气攻击”的回应。就在国际禁化武组织抵达事发城市开展调查的数小时之前，美英法发动了空袭，对叙利亚西部民用和军用目标共计发射约103枚巡航导弹和空对地导弹。俄国防部称，叙方至少拦截了其中71枚。
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