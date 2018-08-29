谷歌的中国雄心不止于搜索引擎？美媒：重返之路并不好走

美媒称，互联网搜索引擎谷歌（Google）8年前退出了中国市场。对谷歌的母公司“字母表”（Alphabet）来说，这个世界上最大的互联网市场的机会太过诱人，令它难以抗拒。如今，这家公司在中国的兴趣范围似乎不限于搜索引擎。
想在中国无人驾驶汽车行业分一杯羹？
据美国《纽约时报》网站8月27日报道，最新的暗示来自于Waymo，这是一家2016年从谷歌剥离出来的无人驾驶汽车公司。中国媒体本周注意到，这家企业5月悄然在上海注册了一家子公司，表明它想在中国这一行业中分一杯羹。
谷歌近期在中国迈出的其他步伐包括开设一家研究中心、向开发人员推广其软件工具。
报道称，在“字母表”寻求推进科技前线的人工智能及其他领域中，如今的中国已经不仅仅是全球最大的互联网用户群体，而是一个由成熟的潜在商业伙伴、人才及对科技需求极大的客户组成的生态系统，在其中，可能会产生未来的创新。
“字母表”对未来科技的投资，让早日踏足中国对该公司变得尤为重要。Waymo在中国获得更多时间，能在这个国家的驾驶环境中收集到更多数据。
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