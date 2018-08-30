伊朗最高领袖：绝不与美国政府谈判 可放弃核协议

外媒称，伊朗最高领袖阿亚图拉阿里·哈梅内伊说，在美国退出伊朗与几大国达成的核协议后，如果协议不符合伊朗的利益，那么伊朗有可能放弃该协议。这让伊朗与欧洲国家为挽救伊核协议而进行的谈判充满悬念。
据路透社8月29日报道，在美国总统特朗普宣布退出伊核协议后，欧洲国家努力劝说伊朗继续遵守协议，以获得经济补偿。
哈梅内伊的官方网站29日公布了他与总统哈桑·鲁哈尼及内阁开会时的讲话。哈梅内伊说：“继续谈判并与欧洲人保持接触并无问题，但是不能在经济事务和核协议问题上对他们抱有太大期望。”
哈梅内伊说：“核协议是手段，而不是目标，如果我们认为它不符合我们的国家利益，那么我们可以放弃它。”
他说，德黑兰不会与“不道德的”美国官员举行任何级别的谈判，以谋求就伊核问题达成新协议，因为华盛顿会吹嘘他们迫使伊朗回到谈判桌前。
哈梅内伊敦促鲁哈尼和内阁成员“夜以继日”地努力解决伊朗经济面临的种种问题。
另据法新社8月29日报道，伊朗最高领袖哈梅内伊29日说，如果2015年达成的核协议不再符合伊朗的国家利益，那么伊朗政府应该准备好放弃该协议。
根据哈梅内伊的个人网站，他在会晤内阁成员时说：“核协议是手段，而不是目标。”
他说，当然，如果我们得出结论，伊核协议不再符合我们的国家利益，那我们就要把它置于一边。
哈梅内伊表示，伊朗应继续与欧洲谈判，尽管美国退出伊核协议，但欧洲仍在努力挽救它。
但是他说，在诸如伊核协议或经济等问题上，伊朗政府一定不要把希望寄托在欧洲身上。
他还说：“我们一定要用怀疑的态度仔细分析他们的承诺。”
报道称，在美国恢复对伊制裁后，外资迅速撤离，导致总统鲁哈尼大规模吸引外资的愿望破灭，他领导的政府因此举步维艰，几名部长遭到解职。
哈梅内伊还重申，伊朗不会与美国总统特朗普的政府进行任何谈判，尽管特朗普表示愿与伊朗无条件谈判。
哈梅内伊说：“美国人想说的是，他们能够把任何人，甚至是伊朗伊斯兰共和国拉到谈判桌前。但正如我之前详细说过的，我们不会与他们进行任何谈判。”
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost