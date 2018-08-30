中国互联网联合辟谣平台正式上线

由中央网信办违法和不良信息举报中心主办、新华网承办的中国互联网联合辟谣平台29日在京正式上线。这是治理网络谣言、打造清朗网络空间的重大举措，旨在为广大群众提供辨识谣言、举报谣言的权威平台。
中国互联网联合辟谣平台设立了部委发布、地方回应、媒体求证、专家视角、辟谣课堂等栏目，具备举报谣言、查证谣言的功能，可以获取相关部门和专家的权威辟谣信息。平台还可以起到大数据精准识谣、联盟权威辟谣、多终端立体传播、指尖即时查证、关口前移防范的作用。目前，已整合接入全国各地40余家辟谣平台辟谣数据资源3万余条。
据介绍，该平台的建立，得到了中央党校、国家发展改革委等27家指导单位的帮助，以及中央重点新闻网站和地方区域性辟谣平台、门户网站以及专家智库的大力支持，构建了对网络谣言“联动发现、联动处置、联动辟谣”的工作模式。
近年来，我国互联网迅猛发展，但也出现一些问题，网络谣言时有出现，误导了公共舆论，影响了人们的正常生活，扰乱了社会秩序，损害了网民的合法权益，对社会发展稳定产生了干扰。人民群众对此深恶痛绝，迫切要求加强治理。为回应群众关切，解民所需，释民所惑，推动辟谣工作常态化、专业化，中国互联网联合辟谣平台应时而生，这标志着网络谣言治理进入了新阶段，对于实现“使网络空间清朗起来”，具有重要意义。（新华社）
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