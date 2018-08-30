揭开蒙古国军队的神秘面纱:拥有全世界最袖珍海军

揭开蒙军的神秘面纱
最近，即将在俄罗斯举行的“东方-2018”战略演习备受关注。除了中俄两军，蒙古国军队也将参加这场演习。与美俄等传统军事强国的军队相比，蒙军在国际舞台上显得十分低调，亮相有限。这不仅使蒙军披上了几分神秘色彩，也激起人们对这支军队的好奇。
积极推进体制变革
冷战期间，蒙古国的防务由苏联驻军承担，蒙军则仅充当苏军旗下的一个战役兵团。那段时间，除军服有别外，蒙军的武器装备、力量编成、指挥训练、后勤保障等，几乎都是照搬苏军。
1993年底驻蒙俄军全部撤离，蒙古国迎来“自主国防”时代。1994年，蒙古国明确提出“立足本国、自主防卫”的国防新战略。1995年起，蒙古国每10年发布一版《武装力量建设发展纲要》。在上述方针指导下，蒙军积极改制谋变，现行国防体制已与往昔大不相同。
决策体制方面，蒙军全面向西方国家看齐。蒙古国设立了负责制定和实施国防政策的国家安全委员会，由总统任主席，议长和总理任委员，国防部长、司法内务部长、总参谋长、情报总局局长和警察总局局长列席会议。1996年起，蒙古国实行文职国防部长制度，军队总参谋部从国防部中独立出来、单独遂行军令职能。
兵役制度方面，蒙军1992年终止长期实行的义务兵役制，开始实行以义务、合同相结合的混合兵役制，征兵年龄固定为18至28岁，服役期压缩为1年。1998年，蒙军又增加了替代、抵偿两种服役制，使合同兵占比逐年提高，合同兵合同期满后有机会晋升为军官。
人才培训方面，蒙军积极完善官兵培训制度，初步建立起以国内为主、国外为辅的军官培训制度，团以下军官由其最高军事学府国防大学培训，团以上指挥员和外语、计算机等领域人才由国外军事院校委培。
武装力量规模有限
根据规划，蒙军本打算于2015年建成一支“能独立遂行多样化任务的轻型、高效、职业化军队”，以“完全实现自主防卫”。然而，由于综合国力有限、人口基数低、经济欠发达以及军费拮据等制约因素，蒙军的计划实现起来困难重重。
蒙古国武装力量规模不大，目前总人数约2万人。由于距海洋遥远，其海军也是全世界最“袖珍”的——位于蒙俄边界附近的旅游胜地库苏古尔湖，仅有1艘“苏赫巴托”号老式俄制拖船。
蒙军装备普遍陈旧。陆军枪炮多系上世纪中叶生产的苏制武器；虽然拥有600多辆坦克、数百辆装甲车和千余门各式火炮，但因缺乏保养维修，重武器80%以上处于封存状态。近两年俄罗斯向蒙军陆续移交20辆T-72A主战坦克及数十辆装甲车，这些装备在蒙军中扮演着“挑大梁”的角色。蒙古国空军的飞机大都已服役超过30年。2011年，蒙军向俄罗斯订购了一批米格-29S战斗机，因资金问题至今没有到货。
面对规模和装备水平有限的无奈现实，蒙军长期依照“机动灵活的自卫作战”方针改编部队。针对边境漫长、地广人稀的现实国情，蒙军提出“划分军区、各自为战”的思路，初步形成了“以首都为中心，以部分重要边境省份为重点”的环状防卫配置，由各省、市政府和当地驻军专司本区防务。
一旦发生战争，蒙古国正规军将化整为零、以10人或100人为单位组成小分队与敌周旋，民兵则在敌后开展牵制和袭扰活动。相应地，蒙军不断精简兵力及直属机构，并推动主要作战部队编制小型化。继“师改旅”后，其陆军又取消了摩步旅和炮兵旅，已将主力整编为6个摩步团、1个炮兵团、1个维和摩步营和1个特遣营。
重视国际军事合作
鉴于国情的实际，蒙古国政府认为，其国家安全应借重和塑造有利的国际环境。因此，蒙古国选择了务实灵活的国防战略，将对外军事合作抬高到了国家安全支柱的层次。
蒙军极为重视联合军演。近年来，蒙俄先后举行了“达尔罕”“色楞格河”系列军演。这些演习的费用基本由俄方承担。虽然规模不大、投入人员不多，但这些演习的要素较为齐全，坦克、运输机、武装直升机和步兵反坦克分队等纷纷出现。
蒙美从1996年起开始举行“平衡魔术”年度联合“民防”演习，2003年将其升格为“可汗探索”双边军演；2006年后又扩展为一年一度的多国维和演习。2009年，中蒙举行了“维和使命-2009”联合训练，这是我军首次与外军举行的以维和为主题的联合训练。
蒙军参与海外维和的任务量在全球各国军队中名列前茅。蒙军不仅专门成立了负责维和事务的维和合作局，还于2013年将5月29日“国际维和人员日”定为“蒙古国维和人员日”加以庆祝。目前，蒙军90%以上的现役官兵都曾执行海外维和任务。积极参与维和行动，既有助于蒙军提升国际地位、获取实战经验，也使其获得了军事援助和官兵薪酬等不少实惠，同时也增进了蒙军与各方的关系。
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